退休公積金稅收優惠年花450億澳元 澳洲智庫呼籲政府改革

重點 報告顯示，政府每年對退休公積金（Superannuation）稅收優惠的支出高達450億澳元。

格拉頓研究所（Grattan Institute）建議進行系統改革，預計每年可節省超115億澳元的財政預算；

此前，對於退休公積金餘額超過300萬澳元的澳人，政府計劃減少其稅收優惠。

一份新報告顯示，花在退休人員稅收優惠上的支出，將很快超過對福利養老金（Age Pension）的支出，政府需要在聯邦預算中重新考慮這一問題。





格拉頓研究所（Grattan Institute）的報告顯示，對退休公積金的稅收優惠每年花費財政預算450 億澳元，約佔國內生產總值的 2%。





其中三分之二的支出使收入最高的 20% 的人受益，一些退休人員在退休公積金賬戶上擁有高額收益，而他們為此繳納的稅款比年輕工薪階層的要少得多。



政府此前已表示將對該領域進行改革。對於退休公積金賬戶餘額超過 300 萬澳元的人士，今年2月政府宣布計劃削減他們的稅收優惠。





目前國庫部已就這些改革徵詢公眾意見，措施擬於 2025 年 7 月 1 日生效，每年預計可節省約 20 億澳元。



有力的證據表明，澳人在退休公積金賬戶裡的錢因稅收優惠獲得收益增長，但這些錢很多都沒有拿出來花。





到 2060 年，退休公積金中三分之一的提取將通過遺贈方式進行，而目前只有五分之一。





該報告首席作者科茨（Brendan Coates）表示：「退休公積金已經成為一種由納稅人資助的繼承計劃。」





「在政府承諾增加國防、醫療、老年護理和殘疾護理支出的情況下，收緊退休公積金稅收優惠是提高政府收入的負責任的方式之一。」



報告稱，改革該系統可以每年節省超過 115 億澳元的財政預算。





措施之一可能包括對餘額超過 200 萬澳元（非政府此前計劃的 300 萬澳元）的退休公積金賬戶徵稅 30%，每年可節省預算 30 億澳元。





另一項削減成本的措施是對所有退休後的退休公積金的收益徵稅，稅率為 15%，與退休前退休公積金收益稅率相同，每年可節省預算 53 億澳元。





該報告還建議取消結轉條款以及政府共同繳款，以及遏制對高收入者退休公積金稅前繳款的稅收優惠等等。



科茨表示，退休公積金系統「不公平且不可持續」，改革將使其更加公平，同時增加預算收入。





國庫部查默斯（Jim Chalmers）將於 5 月 9 日發布政府第二份預算。





最新的財政部數據顯示，截至 2023 年 2 月 28 日，2022/23 財年預算赤字為 129 億澳元，低於去年 10 月所預測的 334 億澳元。





這是由於增加了 130 億澳元收入，同時減少了 75 億澳元支出。





數據已經向上修訂，政府承諾，將把由此獲得的資金的大部分存起來，並控制支出。





但政府承認，收入的增加並不能彌補五大支出壓力：為全國殘障保險計劃、老年護理、醫療、國防以及債務償還提供資金。

