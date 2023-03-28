油價料將飆升！如何避免在復活節期間「捱貴油」？

要點： 復活節假期期間，本地汽油價格將可能上升至每公升 2 元以上。

目前雪梨最便宜及最昂貴的汽油價格，差額達到每公升 47 仙。

在復活節長周末假期過後，汽油價格將可能會回落。

本地汽油價格預料將在復活節長周末假期前上漲，駕駛者應盡早作出準備並提前入油。





根據格價網站 Compare the Market 的數據，在復活節假期及學校假期期間，價格可能上漲至每公升 2 元以上，同時雪梨部份汽油零售商目前已以每公升超過 2 元的價格出售汽油。





該網站的能源專家福特 (Chris Ford) 表示，部份零售商正以低價吸引消費者。



他說：「舉例，目前雪梨的最便宜及最昂貴汽油價格之間，差額相差每公升 47 仙。」





「如果你入滿一缸 50 公升的油缸，總差價可以達到 $23.50。」





至於其他首府城市的平均價格則較為低廉，墨爾本為每公升 $1.78、布里斯本為每公升 $1.79。





過去兩星期，汽油批發價已經回落 6 仙至每公升 $1.69。



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汽油價格會回落嗎？

福特表示，復活節長周末假期後，汽油價格可能會隨著油價一同下跌。





CommSec 首席經濟學家詹姆斯 (Craig James) 表示，油價確實會影響汽油零售價格，但其波動未必會直接影響油站供應汽油的零售價格。反之，個別城市的價格周期卻是零售價格改變的主要驅動因素。





除此以外，詹姆斯表示，油價的前景目前仍然不明朗。他又指，其中有幾個因素，以致難以估計油價的走向。





一方面，市場對經濟衰退的憂慮可能會壓抑油價，特別是關注到近期銀行界出現的動盪，這可能有助壓抑零售汽油價格。





但另一方面，石油供應受干擾的可能性、中國經濟反彈及通脹與利率穩定卻可能導致油價維持高位。



CommSec 的分析師預測，石油基準價格可能會由今年上半年的每桶約 80 美元 (120 澳元) 上漲至下半年的每桶約 90 美元 (135 澳元)。





詹姆斯說：「至於這將對澳洲駕駛者有何影響，這確實有可能會導致目前我們看見的價格略為上漲。」





但他亦表示，自去年三月俄烏戰爭推高價格以來，燃料價格回落將透過降低食品及其他商品的分銷成本而帶來通縮效應。







