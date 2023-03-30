生活開支飆升你要改變生活習慣嗎？

澳洲的通脹持續，儲備銀行過去的連串加息，都令澳洲人在日常生活開支、房屋開支、能源費用等方面，面對巨大財政壓力。





很多人為了節省開支，除了在一些比較「大頭」的開支方面，比如房屋按揭款貸款，嘗試尋找一些優惠利率或者「加按」之外，在一些比較零碎小額的支出，都要慳得就慳。





比較價格網站Finder今年就訪問1054名澳洲人，看看他們過去12月各，有沒為了應對不斷上漲的生活開支，而改變一些生活習慣，特別是在飲食方面，因為這個是我們每日都要用錢的地方，而且是生活必需品。





調查發現，近三份二的澳洲人都有為了慳錢而忍痛割愛。接近一半，即47%的受訪者減少買外賣和快餐，35 %的人是減少購買肉類和海鮮，有32%的人表示減少了飲酒。





Finder 的生活開支調查報告亦發現，澳洲平均每戶家庭在2月份，每個星期的食品雜貨支出是 185元，比去年 2月高出 37元。若以一年計算，等於平均每個家庭要額外使多 1924 元，全國總金額是高達188 億元。事實上，有多達43%的受訪者表示，應付「雜貨賬單」是生活壓力的主要來源。





Finder的調查指出，新州二月錄得的雜貨開支是全國最貴，達到18元蚊，比1月份升了48元，不過升幅最大的是西澳，當地的雜貨成本由去年二月的129元，增至目前的179元，升幅達50蚊之多。相反，去年二月雜貨開支為全國最高的南澳，153元，今年只是增加了7元至160元。





統計局的數據顯示，澳洲大多數超級市場和雜貨店的食品價格，在過去幾年顯著上升，肉類和海鮮比一年前貴8%，而奶類產品就加價15%。所以在今集【大眾論壇】，想問問大家：「生活開支攀升，有沒改變你的生活習慣或者生活方式呢？」





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