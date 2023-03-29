【您食過未？】唐人街大排長龍傳統泡芙餅 被視為最具代表性物價指標

位於雪梨唐人街中心地帶的一家著名中式麵包店的一款泡芙餅價格，有趣地成為了雪梨的生活成本指標。





這家以人氣奶油泡芙「帝皇餅」（Emperor’s puff）而聞名的唐人街標誌性中式麵包店，門外經常大排長龍，有不少忠實食客。店外的價錢牌上寫著提示：「新鮮出爐帝皇餅，趁熱食用」。





有趣的是，多年來，這個受歡迎的「帝皇餅」奇怪地成為了雪梨生活成本指數的象徵。





在餅店成立初期，一口大小的「帝皇餅」每個只需3毫，又或者四個只需 1元。





後來，每個加價 3.5 毫一個，後來幾年一直維持這個價格。



2019 年，再次加價至 4毫 一個。 Credit: The Phat Life Project Blog / Steve Chong 直到 2019 年，再次加價至 4 毫一個。又直到 2021 年 12 月，價格躍升至 4.5毫一個。





2022 年年中再次漲價至 5.5 毫一個，其後在年底再升至目前 6 毫一個。



一口「帝皇餅」的價格穩步上漲，有趣地被形容為「雪梨的真實生活成本指數」。 Credit: Reddit / joeycloud 一口「帝皇餅」的價格穩步上漲，有趣地被形容為「雪梨的真實生活成本指數」。





然而，儘管價格逐漸上漲，似乎並沒有減少排隊買餅的人龍。



事實上，根據一項最新調查，隨著澳洲生活成本危機加劇，房貸加息，加上通脹，部份澳洲人要節衣縮食，在生活成本危機下，甚至減少購買一些日常物品。





調查發現，澳洲人越來越少購買肉類、海鮮和酒精飲品。





亦有數據顯示，生活開支不斷颷升已令澳洲家庭在雜貨上的支出按年升幅已接近二千，成為澳洲人主要壓力來源。

