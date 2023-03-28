【做個精明貸款者】固定低息利率即將到期 教你如何善用利率方案「慳」幾百

要點： 澳洲儲備銀行（RBA）預計今年將有 88 萬筆固定利率房貸到期，意味著那些持有房貸持有人將需要償還更多貸款。

這些客戶很可能會面臨「毫無競爭力」。

有甚麼方法可以達成更好的協議。

不少澳洲人在超低利率期間為房貸簽訂了固定利率。然而，在澳洲的固定利率方案中，不少人選擇固定兩年期，這意味這些原來極低的固定利率將於今年到期，亦表示迢一些家庭將要面月供大增的問題。





金融比較網站 Rate City 的研究主管廷德爾（Sally Tindall）表示，一旦固定利率期限結束，這些客戶肯定會面臨「極無競爭力」還原利率（即一年定存的利率）。





廷德爾表示，客戶應採取行動，爭取得到最佳的協議。





她指：「如１果你的貸款是固定利率，無論你作出任何選擇，都比不反應來得好。」





「銀行通常為客戶提供復原利率，這通常是非常沒有競爭力的。」





她提醒，民眾應「記錄好貸款（利率）到期日，並在到期日前至少兩個月開始對比不同方案。」



超過80萬筆貸款面臨利率大幅上升

澳洲儲備銀行從去年 5 月開始調高官方現金利率，通過影響銀行利率設置的方式以嘗試控制通脹。利率曾維持在0.1%的低位紀錄長達 16 個月，但經過 10 次連續上調後，現在已達到 3.6%。





儲備銀行行長洛菲利（Philip Lowe）之前曾表示，由於利率已經上各，預料 88萬筆固定利率房貸持有人，將在今年的固定利率期限結束後，轉向浮動利率，面臨「還款大幅增加」。





廷德爾表示，對於這些房貸持有人來說，這可能意味著每月需多還數百澳元。



客戶如何減少還款？

RateCity 就此作出研究：一位客戶在2021年5月簽署了一筆50萬澳元的25年期貸款，利率為1.92%——這是當時的平均利率，期限為兩年，每月還2099澳元。





Rate City預計，如果現金利率從 3.6% 升至3.85%——澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank）和西太平洋銀行（Westpac）所預測的峰值，澳洲四大銀行的客戶將支付約 7.2%的復原利率，即每月 3469 澳元。





RateCity稱，通過協商，復原利率可能降至 6% 左右，即每月還款 3132 澳元。





該金融比較網站認為今年 5 月浮動利率將在 5.25% 左右。以浮動利率最低的利率之一進行再加按的話，每月還款將為 2925 澳元。



數十萬固定利率房貸將於本年到期。 Source: AAP / James Ross

面臨「房貸困境」 有哪些選擇？

廷德爾承認，轉按或財務重組，甚或加按未必適合每個人，特別是那些淨資產狀況不佳或在利率上漲時沒有加薪的群體。房產淨值指房產價值與未還貸款之間的差額。





她說：「在過去幾年買樓的人可能會發現，他們的房產淨值已經下滑到了一定境地，如果不支付貸款保險就無法進行按揭。也有一些人發現，他們的房產淨值接近或低於零，無法再按揭。」





「借款人陷入抵押貸款困境的另一種情況是他們無法通過新銀行的壓力測試。銀行必須測試每位新客戶，融資者必須具備可承擔利率上漲 3％的償還能力。當利率處於歷史低點時，測試是相對容易通過的，但現在利率大幅提高，通過測試將更加困難。」





即使是陷入「房貸困境」的人，廷德爾仍建議他們應致電借貸方。





她說：‧銀行可能不知道你的困境，請自信地撥打電話並要求達成最優惠的協議。」



金融比較網站 Canstar 集團高管米肯貝克（Steve Mickenbecker）表示，人們應考慮為他們的房貸加按，但這也存在一定風險，可能不會獲批，人們可能會得到不利的利率。





「銀行可能會告訴你，你沒有賺足夠錢來償還債務的能力，或者你在過去沒有持續還款。」





米肯貝克表示，許多人在浮動利率下能夠承擔較高還款額。





但有些人可能需要通過變賣物業來處理這種危機，這可能是一個不太理想的情況，因為他們在不景氣的房地產市場中將房產套現，他們辛苦存下的首付可能無法回本。





澳洲儲備銀行 3月7日 的會議紀要顯示，將在 4月4日 的會議中，董事會成員將考慮暫停加息，但也可能需要進一步加息來應對通貨膨脹。





西太平洋銀行和澳洲聯邦銀行預測現金利率將達到3.85%，澳新銀行（ANZ）和國民銀行（NAB）預測現金利率最高將達到4.1%。







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