惊恐发作和心脏病发作有类似的症状 二者应该如何区分？

要点： 心脏病发作和惊恐发作时都会出现胸痛、呼吸急促和头晕等症状；

专家强调，如果你出现任何心脏病发作的症状，必须立即寻求医疗帮助；

已经发现心脏疾病、焦虑和抑郁之间的联系。

艾米丽不认为她有焦虑症。她认为自己的心脏可能出了问题。





她在第一次惊恐发作（panic attack）时佩戴了健康腕表Fitbit。在看到设备的心率监测器记录下她每分钟142次的静息心率后，她叫了救护车。



医疗小组最后不得不进行验血，因为“即使从他们的观察来看，他们也无法辨别”。





“大多数时候我仍然不知道我惊恐发作的区别。我仍然在想，‘我应该叫救护车吗？’”艾米丽告诉SBS新闻。



惊恐发作和心脏病发作的症状是什么？

由蒙纳士大学领导的一项新研究表明，五分之一的澳大利亚人不了解心脏病发作的症状。





心脏基金会医疗保健项目经理、临床心脏病学药剂师娜塔莉·拉弗尔（Natalie Raffoul）说，惊恐发作和心脏病发作有许多重叠的症状。





胸痛是心脏病发作最常见的征兆。





“它可能是隐隐约约的刺痛，也可能是剧烈的刺痛。它可以辐射到你的手臂、脖子、下巴、肩膀，甚至背部，”拉弗尔告诉SBS新闻。





“而且不幸的是，这种放射状的胸痛或压迫感在惊恐发作时也会出现。”





其他重叠的症状包括憋气和呼吸困难、恶心、冷颤和出汗、昏厥、疲劳和头晕。



拉弗尔补充说：“女性比男性更有可能在心脏病发作的时出现这些非胸痛类型的症状。”



如果您遇到这些症状应该怎么办？

拉弗尔强调，如果您出现了心脏病发作的症状，即使不确定是焦虑症发作还是心脏病发作，也要立即寻求帮助，如拨打000急救电话。





艾米丽现在能够更好地识别她的轻度惊恐发作。但是如果她遇到比正常情况下更大的压力，她仍然发现很难分辨出她是惊恐发作还是其他原因。





她的全科医生最终将她转诊给心脏病专家，以排除任何潜在的心脏问题。





艾米丽认为，焦虑症患者需要更多的指导，了解他们应该在何时打电话寻求帮助。她还希望提高公众关于焦虑症状的意识与认知。





“肯定没有足够的......关于焦虑症的信息，”她说：“它是如此糟糕，如此令人沮丧，而关于它的支持和信息却很少。”



管理焦虑和惊恐发作

青少年心理健康和福利组织ReachOut的心理学家兼临床负责人琳达·威廉姆斯 (Linda Williams) 表示，惊恐是一种“非常强烈的恐惧反应”。





惊恐发作往往来得很快。除了身体症状外，它们通常还包括恐惧感或危险感。



“人们体验到与周围环境脱节的感觉或者非常强烈的恐惧感是很常见的，”她说。





威廉姆斯说，经历惊恐发作的人应该去看医生。





她说：“排除（是否有）任何导致这些症状的生理因素是很重要的。”





遭遇惊恐发作的的人可以做的最重要的事情之一是缓慢地深呼吸——这在当下可能很困难。





威廉姆斯说：“当我们呼吸又快又浅时，它会产生一些反馈循环，让我们感觉更像是存在威胁。”





为了帮助解决这个问题，人们可以打电话给紧急帮助热线，例如生命热线 13 11 14 或儿童求助热线 1800 55 1800，因为与人交谈或获得呼吸引导“真的可以让人平静下来”，她补充说。



焦虑和心脏问题之间有什么联系吗？

据拉弗尔说，焦虑和心脏问题之间有两个主要联系。





首先是情绪上的压力（如强烈的悲痛）可以引发心脏病发作，尤其是当某人的动脉已经有阻塞的时候。





另一种是心理健康状况与心脏病之间的“双向关系”。





“我们知道，患有抑郁症和焦虑症等严重心理健康状况的人将来患心脏病或中风的风险更高。我们还知道，被诊断患有心脏病的人更容易患上焦虑症和抑郁症，“ 她说。





她建议人们与他们的全科医生交谈，确保他们定期接受心脏健康检查，尤其是从45岁开始。





在一位心脏病专家告诉她，消除潜在的风险因素是减轻她对心脏问题的焦虑的最好方法之后，艾米丽最终戒烟戒酒。她还“改善了（自己的）生活方式”，包括定期锻炼。





“我不知道它是否有助于我的焦虑或帮助我的整体健康，但它肯定减少了我惊恐发作的次数......这让我感到更加自信，我也在照顾我的心脏健康，”她说。





如果出现心脏病发作的症状，请立即寻求医疗帮助，包括拨打000急救电话。





患有焦虑症的年轻人可以在 ReachOut网站 上找到支持信息。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



