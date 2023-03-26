维州州长今晚启程访华 讨论贸易及留学生问题

维州州长安德鲁斯（Daniel Andrews）昨日证实，将访问中国4日。此行将使他成为自澳英美联盟 AUKUS宣布核动力潜艇协议以来，首位到访中国的澳洲的州级或联邦级领袖。 北京抨击AUKUS核动力潜艇协议威胁地区稳定。





安德鲁斯表示，虽然这将是一次“快速”访问，但这是一次“重要”的访问，可以在国家层面给中国留下深刻印象。 在为期四天的访华行程，安德鲁斯将与中国教育部和北京市政府的高级官员会面，讨论中国学生返回澳洲的问题。安德鲁斯并将前往江苏和四川，会见主要高级官员，与两省建立牢固的关系。 他说：“大约有 42,000 名中国学生在维州的高等教育机构就读，这些学生是维州经济的重要组成部分。 国际学生带来的经济收益高达接近 140 亿元。” 本次访华并没有安排澳洲本地媒体同行采访，安德鲁斯回应，本次访华主要是开会，一个接一个，没有任何“适合拍照”的行程或重大活动。 有媒体就此批评安德鲁斯本次访华缺乏透明度，而且仅在几乎出发前24小时，才有媒体报道。同时在宣布行程时，安德鲁斯并未提供计划会见的官员名单。 安德鲁斯又表示，总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）对于本次访华“非常支持”。 安德鲁斯说由于他是州领袖，预计不会被问及澳洲总值达3680亿元的澳英美联盟AUKUS核能潜艇协议的问题，因为国防问题是属于联邦政府议题。 同时他指出，虽然维州对人权的看法，在其所有贸易伙伴中“众所周知”，但他不会与任何中国官员讨论澳籍华人作家杨恒均和记者成蕾在中国被拘留的问题。

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