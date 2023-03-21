美国总统拜登将访问澳洲 并在联邦议会发表讲话

工党党团成员在被告知美国总统拜登访问堪培拉的计划后，结束了他们在议会大厦的例行会议。拜登将在议会联席会议上发表讲话。





总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）告诉党团，他邀请拜登在美国、日本、印度和澳大利亚四国领导人的四方会议前后发表讲话。





四国峰会将于5月底在悉尼举行，拜登、日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）和印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）将受到严密保护。





党团会议上，还有三位工党议员对AUKUS核潜艇交易提出疑问。尽管他们并没有对阿尔巴尼斯上周与拜登和英国首相苏纳克（Rishi Sunak）达成的协议提出任何尖锐的批评。





一位议员问及该计划的成本，据说到2055年将花费3680亿澳元，另一位议员问及议员们应该如何回应社会上关于对澳大利亚主权的影响的问题。





关于这第二个问题，阿尔巴尼斯向核心小组保证，任何悬挂澳大利亚国旗的潜艇都将拥有作为澳大利亚船只的全部主权。





第三位议员对AUKUS表示支持，并询问了组建建造潜艇的劳动力的挑战以及对其他需要员工的行业的影响。





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