AUKUS协议细节公布 澳洲将在国内处理潜艇产生的高水平核废料

要点： 选定的 AUKUS 潜艇设计将使用一个密封核反应堆；

这意味着高浓缩铀将封存30 年，直到反应堆需要补充燃料；

澳大利亚国防部长理查德 · 马尔斯表示，“直到 2050 年代”，潜艇的第一批乏燃料棒才需要被处理。

澳大利亚总理安东尼 ·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）、美国总统乔 · 拜登（Joe Biden）和英国首相里希 · 苏纳克（Rishi Sunak）在本周二早上公布备受期待的AUKUS协议，该协议的诸多细节引发社会广泛关注。





除了天价费用——30 年内高达 3680 亿澳元，还有另一个新内容。国防部长理查德 · 马尔斯（Richard Marles）宣布，澳大利亚将在国内处理潜艇产生的高放射性核废料。





马尔斯说，“这是一项重大承诺，这将需要建造一个设施来处理核废料”，这个设施将“远离人口”，设在“当前或未来”的国防用地上。





这是自18个月前 AUKUS 发布以来，有关未来废物处理的明确答案公之于众。





南澳州前独立参议员和前潜艇员雷克斯 · 帕特里克（Rex Patrick）将这一公告描述为“对澳大利亚公众的非常不尊重”。



The details of AUKUS' first major project have been unveiled. So what does it mean? Credit: Leon Neal / Getty Images “显然，本届和上届政府已在幕后对此讨论了一段时间。 他们有义务征求澳大利亚民众的意愿，”帕特里克说，AUKUS 计划“处于保密中 , 不是出于军事原因，而是出于政治敏感原因，这是非常错误的”。



潜艇核废料问题何时需要处理？

选定的AUKUS 潜艇设计将使用密封反应堆，这意味着高浓缩铀将被封存30 年，直到反应堆需要补充燃料。





国防部长马尔斯表示，这意味着“直到 2050 年代”才需要处理潜艇的第一批乏核燃料棒。





但帕特里克表示，历届联邦政府花了 40 年时间才找到一个处置低水平核废料堆的地点，那就是莫里森政府在 2021 年选择的南澳州内陆金巴（Kimba）附近的一个地点。





“关于核管理、核监管、如何处理核燃料和乏燃料棒，社会参与在哪里？”帕特里克说，“这些都是未来几代澳大利亚人需要知道的事情，不应该秘密讨论。”



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联邦政府何时做出了这个决定？

前国防部长彼得 · 达顿（Peter Dutton）不愿透露他之前是否已知晓周二关于AUKUS的公告。





“我将让副总理多谈谈这个问题。 我们得到的简报中还有更多我认为无法公开的信息，” 达顿说。





“工党签署了AUKUS，知道他们必须处理废料；现在他们执政，他们知道这是交易的一部分。”





但当 SBS 记者向达顿追问，莫里森政府是否在 2022年5 月联邦大选之前已经同意在国内处理核废料时，他并没有详细说明。





达顿说：“我们将支持政府的决定。作为AUKUS协议的一部分，以符合国际标准的方式处理废料。”





国防部没有回应 SBS 关于何时做出决定的问题，SBS也已联系总理阿尔巴尼斯和国防部长马尔斯的办公室寻求置评。



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当地居民：“总是先宣布再辩护”

周二国防部网站上传了一份核管理概况称，澳大利亚未来潜艇舰队的所有放射性废料——无论是高级别还是低级别的——都将储存在国内。





金巴当地人苏 · 伍尔福德（Sue Woolford）对此坚决反对，她说这一公告证实了她长期以来的担忧。





“当他们修改法律允许国防废料进入金巴时，我们就知道这将发生，” 伍尔福德说。





2021 年 6 月，也就是 AUKUS 交易宣布的三个月前，联邦议会通过了《国家放射性废物管理法》修正案，允许将低水平国防废物储存在金巴的设施中——该设施此前被标记为低级别核医学废物场所。





该立法特别禁止将乏燃料棒等高水平废料储存在金巴，但伍尔福德当时猜测未来的议会可能会改变这一点。





“政府总是‘先宣布再辩护’。 显然，他们没有从金巴吸取教训，”她说，“他们没有征求澳大利亚人民的意愿，这很糟糕。”





Barngarla传统主人为推翻废料倾倒决定而发起司法和宪法挑战，目前联邦法院正对此审理，预计未来数月将有决定。



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国防部“尚未决定核废料处理设施地点”

国防部表示将进行审查，以确定“在当前或未来的国防用地中”可以储存中高水平废料的地点。





国防部的核管理情况说明书中的信息补充说：“国防部尚未决定潜艇废料处理场的选址……需要进一步的技术工作和咨询，以确定最佳的处置途径。”





在 60 多年的核武器计划中，美国仍没有一个永久解决方案来处理来自国防项目的燃料废物。





1987年，在内华达州沙漠的尤卡山（Yucca Mountain）设立处置库首次被提出，存放核动力和军事防御项目的乏燃料和高放射性废料，但在2010年被放弃，随后在2017年又被特朗普政府重新考虑。





帕特里克表示，在采购核动力潜艇之前，本届政府概述未来的乏核燃料将如何处置以及在哪里处置，这一点至关重要。





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