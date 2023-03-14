新提案激起千层浪 您考虑每周工作69个小时吗？

要点： 韩国政府希望将每周工作时间的法定上限从 52 小时提到 69 小时；

支持者表示，这将提高工作场所的灵活性，但并非所有人都这么认为；

四天工作制在全球范围内受到一些国家包括澳大利亚的关注。

在全球范围内，在一些地方缩短每周工时越来越受欢迎，而在韩国，当局考虑的是另一种做法。





韩国政府拟推动允许工作者每周工作69小时的改革，虽然这听起来可能有违提升工作与生活平衡的理念，但该国政府坚称这将提升这种平衡，尽管并非所有人都相信。





那么这个每周工作 69 小时的计划到底是什么？澳大利亚又能从中借鉴到什么？



每周工作69小时计划将如何运作？

韩国法律允许每周工作 52 小时，这包括40 小时的正常工作加上 12 小时的加班时间。该立法于 2018 年在时任总统文在寅的领导下通过，旨在确保人们 “过上有休息的生活” 。





该提案将允许雇主和工人商定加班事宜，按周加班允许12小时；按月计算允许52小时；按季度计算140小时；按半年计算250小时；或按全年计算440小时。对于一个月或更长时间的计算期，每周最多允许加班29小时，这样加上正常工作时间，一周共69个工作小时。





据韩国联合通讯社报道，该计划将允许在工作量较大的时期增加工作时间，而在工作量较少的时期减少工作时间。



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支持者怎么说？

韩国雇佣劳动部部长李正植（Lee Jung-sik）此前曾表示，需要制定新法律，因为目前现行法律并不适用。据《韩国先驱报》报道，李正植声称，在现有制度下，可能会有雇主伪造加班记录以避免处罚，导致一些员工得不到加班费。





该提议出台之际，韩国民众也越来越担心不断下降的出生率。韩国是世界上生育率最低的国家，2022 年的出生率仅为 0.78。





韩国政府表示，允许工人累积更多的加班时间以换取晚些时候的休假，这意味着那些想要延长休息时间的人，比如父母或看照顾者，将能够实现愿望。





当被问及改革提案是否有助于解决韩国的生育危机时，李正植在周四的一次媒体发布会上表示：“我们将采取大胆的措施，帮助减少怀孕期间或抚养孩子期间的工作时间。”





此举受到韩国主要商业游说团体的欢迎，其中包括韩国企业联合会，该机构表示将给予公司和工作者提供更多的灵活性。



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反对的声音

经济合作与发展组织的最新数据显示，韩国人在 2021 年的平均工作时间为1915小时，时长位居第五。这比澳大利亚（排名第 20）的工作者多 221小时；比美国（排名第 12）多 124 小时，比经合组织平均水平多199小时。





据路透社报道，经合组织未公布的数据还显示，18% 的韩国人每周工作超过 50 小时。





韩国反对党和工会认为，该改革对改善工作者权利几乎无济于事。韩国民主总工会在最近一份声明中表示：“这将使连续五天从早上 9 点工作到午夜合法，没有考虑到工作者的健康和休息。”





李在明（Lee Jae-myung）是主要反对党民主党领导人。据韩联社报道，李在明说：“在（总统）尹锡悦（Yoon Suk Yeol）政府眼中，工作者不是国家的一员，而是被剥削的对象，”





他说：“我想知道政府是否希望人们通过将每周工时延至69小时而工作至死。””





李在明上周还表示，他的政党将阻止该法案。



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澳大利亚可以学到什么？

澳大利亚的国家就业标准规定，每周最长工时为 38 小时，尽管一些劳资裁定和协议可能允许平均工时为 26 小时。





与韩国不同，澳大利亚没有加班上限。雇主可以要求员工“合理加班” ，但通常会支付更高的工资或将其转化为未来假期使用。如果工人认为加班不合理，可以拒绝。





上周，澳大利亚联邦议会一个委员会建议对每周 38 小时工作制进行审查，并呼吁联邦政府根据“100:80:100”模式，试行四天工作制，让工作者尽管一周工作四天，但仍获得五天的薪水并保持充分的生产力。





数字绩效研究员、演讲者和作家克里斯蒂·古德温 (Kristy Goodwin) 博士表示，应该考虑这些想法而不是延长工作时间。



“当我们要求人们长时间工作时，这是在违背神经生物学，” 古德温博士说。





“人的前额叶皮层是我们大脑中承担所有繁重工作的部分，它每天只能工作大约四到六个小时。这并不意味着你每天只能工作这么长的时间，但我们最多只能有六个小时的最大能力来完成具有认知挑战性的工作。”





古德温支持四天工作制提议，认为这“有助于从生物学角度来计划如何以最佳方式工作”，并且对一些企业也有好处。





悉尼大学商学院副教授安雅·约翰逊（Anya Johnson）表示，虽然韩国政府表示将允许工作者使用累积的加班时间来延长休息时间，但这可能无法按计划进行。





“很多关于恢复的研究都说，定期的短暂休息与长时间的休息一样重要，” 约翰逊副教授说。





“而且有研究表明，当人们有机会因加班而获得休假时，他们并不会乐于接受，因为这会给别的同事带来更大的工作压力，而且让他们回来时面对堆积的工作，将感到更大的焦虑。”





- With additional reporting by Reuters.





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