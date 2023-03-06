签证政策悄然改变 澳大利亚技术移民迎来好消息

SBS新闻在去年11月报道了一名法国酿酒师布里奇特（化名，Bridget）的故事，虽然她在澳大利亚偏远地区生活和工作了三年，却不再有资格成为澳大利亚的永久居民，这让她非常沮丧。布里奇特还担任了维州消防协会（CFA）的志愿者工作，但她仍然面临着不得不返回法国或者为了移民寻找另一条长达数十年的新方法。





政府在2019年3月20日对482临时技能短缺签证进行了修改，但布里奇特说她在修改之后几个月申请签证时，并不知道这些变化。她目前仍不清楚这些变化最初是如何宣布的，布里奇特说她没有看到任何相关信息。直到她居住了三年后并开始申请永居的程序后，她才意识到自己不再能申请这个签证了。





让布里奇特更加震惊的是，联邦政府后来宣布，将允许那些使用482签证的“短期签证”持有者申请成为永久居民。以前这类签证持有者是不允许获得永久居留权的，但为了奖励那些在新冠流行期间留在澳大利亚工作并至少一年的人，现在他们可以申请成为永久居民。



当布里奇特发现她不再有永久居留时，她感到很震惊。 Source: Supplied 布里奇特专门申请了“中期签证”，因为她以为，如果申请人在一个地区居住三年，就可以获得永久居留权。但现在，尽管她也在整个新冠疫情期间工作，但却不被允许通过新政策申请永居。





由于没有获得永久居留权的途径，布里奇特正考虑在今年签证到期时离开澳大利亚。她的其他选择是申请另一个临时签证，希望三年后申请条件不会再改变；或者在海外申请另一个签证。





向内政部查询后，她没有得到情况是否会改变的保证。但本月，布里奇特发现她现在有资格获得永久居留权时，她松了一口气。



申请永久居留权途径的变化

2月13日，内政部在其网站上发布的一份简讯中说，现在正在扩大获得申请永久居留权的途径，该途径去年首次向短期临时技能短缺（TSS）子类482签证持有人开放。





公告表示：“除了短期TSS签证持有人，政府建议这一途径也应适用于其职业在清单范围内上中期TSS签证持有人。”





这意味着像布里奇特这样的持有中期签证的持有者，只要他们在2020年2月1日至2021年12月14日期间在澳大利亚至少居住一年，现在就可以申请永久居留权。





该部门表示，2021年12月14日，澳大利亚有988人持有482中期签证，并且他们的工作是在符合规定的职业清单上。



“我无法相信”

与之前的其他公告一样，这次变化的宣传也很少，布里奇特说。她第一次知道这个消息是通过YouTube上一个专门介绍澳大利亚签证新闻的频道的视频。她在该部门的官网上发现了这一公告，但直到她接到移民中介的电话，她才允许自己相信这可能是真的。





“最开始我无法相信，这就是为什么我总是需要三个信息来源；以确保消息是正确的，”她说。





虽然这对布里奇特和其他与她情况相同的移民来说是个好消息，但她说她的心情很复杂。



布里奇特已经在澳大利亚从事了三年的酿酒师工作。 Source: Supplied “我感到如释重负，但我仍然感到愤怒，因为我不明白他们为什么要让我们经受这些压力、焦虑和未知感，[但]当然有点感谢，因为至少他们确实解决了这个问题。”





她还质疑，既然政府在7个月前的7月1日就已经宣布了对短期签证的改变，为什么仍然花了这么长时间才（对中期签证持有者）做出改变。





“为什么他们花了这么长时间来考虑我们？在我看来，这是因为他们忘记了我们，”她说。“所以他们只是想弥补他们的漏洞，这很好，我不是在抱怨，我只是不明白这是怎么一回事。”



“他们甚至没有解释法律的内容”

内政部发言人本周告诉SBS新闻，该部已于2月13日将最新的变化告知移民专业人士。同时还与商业、工业和地区外联（BIRO）网络合作，以支持澳大利亚的新冠大流行后的经济复苏。





“商业、工业和地区外联直接与全国各地的利益相关者接触，以帮助填补澳大利亚没有技术工人的技能缺口，并传达签证申请上的变化，”该发言人说。





但布里奇特说，澳大利亚的移民系统很复杂，政府的决策没有得到广泛的沟通，而且这些信息也不是很好理解。





“内政部他们只是念出屏幕上的内容。他们做的是法律，[但]他们甚至不向你解释法律，”她说。





前移民部秘书长阿布·里兹维（Abul Rizvi）说，在过去十年中，内政部已经成为一个把客户服务看得并不那么重要的组织。





“事实上，你可以说客户服务是不重要的，”他说，“因此，它......并没有把有效的沟通放在首位。”





“一个更好的组织会努力地去沟通变化，解释变化，并在一众媒体上宣传变化。”





布里奇特现在正与她目前的雇主谈判，希望在她申请永久居留权时继续为她提供担保，这可能还需要两年的时间才能获得。





她说，她很高兴去年没有离开澳大利亚，坚持留到了现在，她希望能找到一个解决方案。





“这让我们肩上的担子减轻了很多，现在你可以做计划了，你知道你的生活将走向何方，这一切[都]不是白费的。”



