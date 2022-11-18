【心理热线】一周四天工作制在澳洲试行 其背后暗藏哪些职场心理因素？

消费品集团联合利华曾在新西兰成功试行了18个月的每周四天工作制。此后，该公司把四天工作制的实验推广到了澳大利亚。





除了联合利华之外，今年8月，20家澳大利亚和新西兰企业宣布在今年开始对四天工作制试验进行长达6个月的密切检测。





在各国试行一周四天工作制的背后，有哪些心理学方面的原因和考量呢？心理咨询师曲韵认为这和影响职场心理健康的六大因素息息相关。





Advertisement

影响职场心理健康的六大因素：



Workload （任务量）：工作量是否太大？是否需要经常加班？工作量不足也会带来忧虑或者违背人与生俱来的道德感。

Control （自己是否对工作有所掌控）：对工作的可控感。比如秘书这个职位可能会让人产生没办法掌控自己工作的无助感。

Reward （回报）：包括经济回报、社会的认可和他人的赞扬。

Community （人际关系、群体）：工作场所的人际关系包括与上司、平级同时、下属、客户、合作方等多方面的关系。

Fairness （公平）：同事之间分配到的任务是否公平？

Value （价值）：个人的价值观是否与公司或者上司的价值观吻合？

在热线节目中，曲韵就以上每个因素都进行了详细的分析，欢迎您点击上方音频，收听完整采访。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。



