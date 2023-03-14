《瞬息全宇宙》在奥斯卡大放光彩 对澳大利亚为何意义特别？

《瞬息全宇宙（Eerything Everywhere All At Once）》在第 95 届奥斯卡颁奖典礼上大放光彩，并为亚洲人在电影银幕上开启了新篇章。





这部通过奇异多元宇宙探索生命意义的电影，赢得了七个奥斯卡奖项，包括最佳电影、最佳原创剧本、最佳女主角（杨紫琼）、最佳男配角（关继威）和最佳女配角（杰米·李·柯蒂斯）。





今年 60 岁的杨紫琼生于马来西亚，在电影中饰演移民美国的自助洗衣店华裔店长王秀莲。杨紫琼凭在该电影的表演荣获奥斯卡最佳女主角殊荣，她是第一位获得奥斯卡最佳女主角奖的亚洲女性。





这一刻对澳大利亚独立电影制片人乔伊·霍普伍德（Joy Hopwood） 来说意义重大。



乔伊仍然清楚地记得她七十年代从新加坡抵达珀斯后，第一次遭遇种族主义的经历。





乔伊向 SBS 新闻表示：“在我上学的第一天，我想有归属感。”





但她的希望很快就因篮球场上发生的一件事破灭了。





“我跑过去把球扔给（其他） 球员，他们说：‘你的手不要碰我们的球，你这个丑陋的日本人。’我说：‘我不是日本人。’”





这次经历令她“受到创伤”，之后两周她都躲在家里。



Joy Hopwood (top left) moved from Singapore to Australia as a child. Source: Supplied / Joy Hopwood 三十多年过去了，乔伊说虽然《瞬息全宇宙》是讲述一个美籍华人家庭，但电影的成功对所有亚洲人都产生了更广泛的全球影响，因为这象征着转变。





她说：“我很自豪......它帮助我们所有人互相支持和支持我们的社区。”





“我们在电视、电影和戏剧中看到越多亚洲人出现，就越多人觉得亚洲人是社区的一份子。”



Joy Hopwood now works as an independent filmmaker in Sydney. Source: Supplied / Joy Hopwood 乔伊说，她不知道自己第一部电影《生命的剧本（The Script of Life）》（2019 年）的反应是如何，因为演员阵容约一半是亚洲人，但这一部电影在阿姆斯特丹国际电影节夺得最佳浪漫片奖。之后，她继续制作了首批由亚裔澳大利亚人主演的浪漫喜剧《爱情狂想曲（Rhapsody of Love）》（2021 年）。





她说：“在我成长的过程中，我觉得让我有身份认同感的电影很少。”





“以往，只会放映成龙的电影……之后我在珀斯见到一位记者 Alison Fan，她是我在荧光幕上看到的唯一亚洲面孔。”



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挑战仍在

乔伊说，尽管《瞬息全宇宙》取得了成功，而且自己也有所成就，但仍然有一段很长的路要走。





“杨紫琼……她花了几十年才来到这一步，我只是觉得她的成功应该更早。”





“这转变需要几十年时间才能发生，即使在政治、文化、艺术方面，我们仍需要有代表人物才能有所转变。”





澳大利亚作家兼播音员罗旭能（Benjamin Law）的父母分别来自香港和马来西亚，他指这部电影在颁奖礼的成功对亚裔澳大利亚人来说意义重大。



Benjamin Law is an Australian writer and broadcaster. Source: Supplied / Daniel Francisco Robles 他说：“我认为《瞬息全宇宙》代表了一个新里程......一部亚裔移民电影席卷了奥斯卡。”





罗旭能还提到最佳男配角的成功之路。





他说：“当你想到关继威的故事……他整个故事在荷里活中被抹去。”



现年51 岁的关继威在越南西贡出生，年幼时以难民身份移居美国。





“他在《夺宝奇兵（Indiana Jones）》和《小灵精（The Goonies）》中作为童星出演，但之后无法找到演出机会，直到现在，他来到这里（奥斯卡），已是一位中年人。”





罗旭能说：“他认为唯一能重新演戏的原因可能是他看了由杨紫琼主演的《摘金奇缘（Crazy Rich Asians）》后，对他的经理人说：‘我可以再试一次演戏吗？’”





墨尔本大学韩国研究副教授 Jay Song博士说，杨紫琼赢得奥斯卡奖是一项伟大的壮举。





“亚洲女性，她们面对着双重障碍；其中一重障碍在澳大利亚文化中根深蒂固，就是性别歧视，另一障碍就是种族主义。所以你必须要先打破玻璃天花板，之后再打破另一层的竹天花板。”





Song博士指，过去亚裔角色的主流形象也被“歪曲”和“错误描述”，但情况正有所转变。





“韩国流行文化通常被形容为……幼稚……适合十几岁的女孩子，是一种‘次级’（二等）音乐产业。”





“但你现在看到的不仅是韩国流行音乐，还有韩国电影和韩剧，以及他们赢得奥斯卡的方式。你看，《鱿鱼游戏（Squid Game）》……很多澳大利亚人都在看。”



Song博士说，虽然亚洲文化和亚洲人的形象正在转变，但“我们实际上并没有听到很多在澳大利亚社会中，亚裔澳大利亚人的成功故事。”





她说：“如果你看看最新的人口普查，亚裔澳大利亚人的比例正在增加。”





2021年人口普查数据显示，澳大利亚人口出生地排名前五位的国家依次为英国、印度、中国、新西兰和菲律宾。





“他们都为澳大利亚的经济或社会做出了很多贡献，但当他们出现在媒体上时，往往被描绘成受害者、无助的受害者和脆弱的群体。”



Jay Song is an associate professor in Korean Studies at Melbourne University. Source: Supplied / Jay Song Song博士说，重要的是要塑造亚洲人的角色，“作为社会各领域的自主能干和成绩优秀的人”。





“通常亚裔澳大利亚人的主要议题太过关注种族主义或反种族主义运动，尽管有许多亚裔澳大利亚人实际上克服了‘竹天花板’并活跃于社会中。”





乔伊同样表示受到《摘金奇缘》的成功的启发。她称，为电影筹集资金仍然是一个挑战。





澳大利亚电影发展协会（Screen Australia）的内容主管布伦斯顿（Grainne Brunsdon）说：“我们知道要提高电影的多样性还有漫长的路要走，这是一个全球性问题。”





“不论是来自、关于或突出代表性不足的群体的真实故事，我们都会支持……澳大利亚的故事有能力与这里和世界各地的观众产生共鸣，我们希望看到我们的多元化社区有更多的代表。”





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