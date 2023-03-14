住房危机的深远影响：住在帐篷和汽车里的澳大利亚人

新州南海岸的一个露营地已经对游客关闭，营地里住满了买不起或者租不起房的当地人，他们住在帐篷、房车或汽车里。





此前，布鲁斯（Bruce Cox）是其中之一。他说： “（那时我）只洗冷水澡，上公共厕所，每天晚上在篝火上做饭，”他告诉Insight。





“我住在露营地那时，很多不同的群体也住在那，包括家庭、单身人士和单亲家长。”





布鲁斯曾是一位餐厅经理，他和两个孩子在当地租了一套三居室的房子。后来租金从2019年底黑夏林火前的每周300澳元左右飙升至700澳元左右。之后，布鲁斯在帐篷里住了六个月。





“那是我实得工资的 60%，”布鲁斯说，“我们濒临崩溃。”





住房危机在新州南海岸蔓延。现在有超过50人住在北角（North Head）露营地，此处位于贝特曼斯湾附近的莫鲁亚（Moruya）。



Bruce Cox said the campground he stayed in for six months was full of locals who couldn't afford the soaring rents seen across the NSW South Coast. Source: Supplied 欧罗博达拉郡（Eurobodalla Shire）市长马修·海切尔 (Mathew Hatcher) 表示，有很多原因导致该地区的租金飙升，包括林火造成的房屋损失、疫情期间居民从城市向该地区的迁移，以及爱彼迎（Airbnb）和 Stayz 等短租平台上度假屋的增加。





根据澳大利亚Domain的数据，在截至 2022 年 12 月的五年间，欧罗博达拉的房价上涨了 82%，租金上涨了近 50%。





这种情况对旅游业和医疗保健带来了严重影响，许多从业者都在努力寻找住房。



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咖啡馆、医院和学校急需员工





卡通古尔原住民健康服务中心（Katungul Aboriginal Health Service）为新州南海岸多达 8000 名患者提供医疗服务，需要约150名员工。





该机构首席执行官凯琳·布朗（Kayeleen Brown）说，目前该机构大约只有120名员工。



Katungul CEO Kayeleen Brown says that her regional health center is losing doctors as they are unable to find rental accommodation in the regional areas. “最近一位主要的全科医生离职了，他也是我们登记员的主管。”





“因为这两人的离开，我们失去了 240 个就诊预约。他们离职是因为在当地找不到出租房。”





该机构不得不请堪培拉和悉尼的医生和护士搭乘飞机过来，但这是一个昂贵的解决方案，因为该地区也是一个度假胜地。





“如果我们让一位临床医生在当地留宿，酒店的价格是当地最高的，因为我们靠近海滩。 与新州西部的酒店每晚80澳元相比，我们每晚要支付250至400澳元不等，”布朗说。





市长海切尔表示，住房危机的影响是深远的——包括劳动力短缺。





“当地咖啡馆或旅游企业招不到员工，医院里人手不够，也找不到老师到当地学校任教……我们地方议会目前75个职位空缺。”



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远程工作趋势加剧偏远地区住房压力

新南威尔士大学住房政策和社会研究教授哈尔·鲍森 (Hal Pawson) 说，新州南海岸的住房情况在全澳各地都有反映。





“过去几年，澳大利亚偏远地区的无家可归者人数总体上比主要城市增长得更快，” 鲍森教授告诉SBS Insight主持人Kumi Taguchi。





根据Core Logic的数据，自 2020 年 3 月以来，偏远地区的房价上涨了近 40%，是首府城市涨幅的两倍。 澳大利亚统计局（ABS）数据显示，同一时期，澳大利亚偏远地区的人口也在增长。





鲍森说，来自城市的远程工作者加剧了偏远地区的住房压力。





他说：“成千上万的人在居住地方面有了更广泛的选择……他们有能力在住房上花更多的钱；相比之下，在一些偏远地区，大多数人的收入要低得多。”





“这确实对这些地方的情况带来了干扰，而且有可能进一步推高住房成本，有可能让那些已定居于此的人难以负担。”





布鲁斯最近终于找到一处出租房，但这段经历让他对 “伟大的澳大利亚梦” 大失所望。





“我对这个系统感到非常失望。 澳大利亚是世界上最富裕的国家之一，我们都努力工作，而且失业率很低，” 他说。





他认为澳大利亚是最有前景的国家之一。“但这种情况确实存在，我不明白为什么”。





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