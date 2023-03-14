【新州选举】如何在2023年新州选举中投票？

Key Points 在新州，有资格投票的选民必须在所有联邦和州选举以及地方政府选举中登记投票。

除英语外，新州选举委员会还提供超过20种语言的选举信息。

本次选举将不会使用在线投票系统iVote。

在现任新州州长多米尼克·佩洛提（Dominic Perrottet）的领导下，联盟政府正在寻求赢得第四个任期。





佩洛提的主要竞争对手是工党领袖柯民思（Chris Minns），此次选举将是他在2021年6月出任新州工党领袖后首次参加选举。





新南威尔士州议会采用“两院制”，由立法会（又称下议院）和立法局（又称上议院）组成。





而立法局则由42名议员组成，在每次州选举中选出21名议员，任期为8年。立法会每四年进行大选的时候，立法局的半数议员也会进行选举。



新南威尔士州选举委员会必须在3月20日下午5点前，收到邮寄投票申请。





新南威尔士州选举委员会必须在 4月6日下午6点前 ，收到填写妥当的选票和邮寄投票证明。



柯民思（Chris Minns）于2021年6月接任新南威尔士州工党领袖一职。 Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE 此次选举将不会使用在线投票系统iVote。



在选举日投票——3月25日

新南威尔士州将设立超过2450个投票站，分布在各区的教堂、学校、社区中心和其他场所。





这些投票站的开放时间为：上午8点至晚上6点。





您可以在 新南威尔士州选举委员会的网站 上，找到有关投票地点的详细信息。





进入投票站后，工作人员会询问选民的姓名、地址、所属选区以及是否已经投票。在确认信息后，选民将获得选票。





新南威尔士州州长米尼克·佩洛提（Dominic Perrottet）。 Source: AAP / Bianca De Marchi

投票是强制性的

在新南威尔士州，符合条件并已经完成登记的选民必须在所有联邦、州和地方选举中投票。





那些未能履行投票义务的选民可能会面临 处罚 。



无家可归者、残障人士、在其他州或海外的公民如何投票？

上述这些选民如果无法投票，他们将不会受到惩罚。





如果 残障人士 需要帮助，他们可以带上一位朋友或亲戚帮助他们投票，或者向选举工作人员寻求帮助。





如果亲自投票有困难，他们可以选择提前投票、邮寄投票、声明场所投票或电话投票。



如果选民 身在其他州 ，他们可以在 提前投票站 投票或通过邮寄的方式投票。





多语言投票信息

新南威尔士州选举委员会用 包括英语在内的25种语言 ，提供关于如何登记投票，以及关于候选人的信息。





提前投票站和选举当天的投票站都有可以提供多语言服务的工作人员，他们将佩戴能提供服务的语言的徽章。





委员会将为不在名单上的语言提供免费的电话翻译服务。





选民如果在投票站需要额外的语言支持，选举工作人员可以为他们联系翻译和口译服务（TIS National）。





您可以访问 elections.nsw.gov.au 或拨打1300 135 736，了解更多关于如何投票的信息。





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