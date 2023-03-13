【观点】新州选举在即，两党如何应对生活成本激增的问题？

2023年新南威尔士州大选将于3月25日举行。今年生活成本激增和住房危机等问题备受关注。





悉尼大学商学院的李薇博士分析认为，在目前的经济环境下，新州自由党和工党都避免提出以往比较有争议性的话题和政策，比如电力设施的私有化等问题。





与此同时，对于解决住房危机的问题，两党也有不同的侧重点。





（本节目为嘉宾观点，不代表本台立场）





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