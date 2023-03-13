【观点】新州选举在即，两党如何应对生活成本激增的问题？Play09:06 Source: AAP下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (8.33MB) 2023年新南威尔士州大选将于3月25日举行。今年生活成本激增和住房危机等问题备受关注。2023年新南威尔士州大选将于3月25日举行。今年生活成本激增和住房危机等问题备受关注。悉尼大学商学院的李薇博士分析认为，在目前的经济环境下，新州自由党和工党都避免提出以往比较有争议性的话题和政策，比如电力设施的私有化等问题。与此同时，对于解决住房危机的问题，两党也有不同的侧重点。（本节目为嘉宾观点，不代表本台立场）点击图标收听采访。READ MORE投票畅谈：新州大选将至 四大投票方式一文尽知欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes【现场说法】家庭因部长干预免遭驱逐出境 什么情况下可申请移民部长干预？SBS早新闻（3月14日）【观点】硅谷银行事件后或会让美联储停下加息脚步美国圣地亚哥海岸发生移民船海难 至少八人死亡