投票畅谈：新州大选将至 四大投票方式一文尽知

2023年新南威尔士州大选将于3月25日举行。
为了让华人社区更全面地了解新州大选的方方面面，提高华人选民的投票参与度和有效率，新南威尔士州族裔社区理事会（Ethnic Communities' Council of NSW）中英双语教员韩文颖将在四期《投票畅谈（VoteTalk）》系列播客中，为大家详细讲解与州选有关的问题。
本期播客中，韩文颖将为大家介绍州选举四大投票方式的详细信息。
为了给予选民更多灵活的选择，最大限度地帮助选民履行其投票义务，新州选举委员会（NSW Electoral Commission）为此次州大选提供了四种投票方式。
韩文颖首先介绍到，大多数人还是会在投票日当天去往投票站进行投票。
若要在选举日即3月25日星期六投票，选民可在上午8点到下午6点之间前往投票中心进行投票。
然而，若选民在投票日当天无法亲自前往投票站，仍有三种投票方式可供选择：
- 提前投票；
- 邮寄投票；
- 电话投票（仅限视障或失明人士）。
提前投票
如果选民符合在选举日之前亲自投票的条件，可前往提前投票中心进行投票。
韩文颖介绍到，提前投票的投票日期为3月18日星期六，或3月20日星期一到3月24日星期五。
她说：“你可以在网站上找到你家附近的提前投票站，但是每一个提前投票站可能开门跟关门时间有所不同。”
若要查询您是否符合在选举日前投票的条件以及投票地点，请访问新州选举委员会官方网站（），在中输入您在选民登记中登记的地址，就可以找到投票中心的名单以及各中心的开放时间和无障碍设施情况。
Source: Supplied
邮寄投票
韩文颖表示，邮寄投票对身处海外的选民格外合适，但一定要提前在上查询是否符合条件，并注意及时申请。
符合条件的选民可，也可拨打1300 135 736进行电话申请。
“到网站上去注册了以后，他们会把选票寄给你，你填完了以后再寄回去。你必须在大选日的当天的6点钟之前填完，然后你（选票）寄到的最晚的时间是4月6号下午6点，如果他们还没有收到你等于是没有投票，”她说。
“还要有见证人，见证是在6点之前填写完毕的。那什么人有资格成为这个见证人呢？详细的条件请到网站上（查询），它的具体细节是你要仔细看清楚的。”
据悉，邮寄投票申请的开放日期为1月16日星期一，截止日期为3月20日星期一下午6点，内含选票的邮寄投票全套文件将从3月13日星期一的那周开始寄出。
当您收到全套文件后，请仔细阅读指导说明，填写完毕后将填妥选票和邮寄投票证明书寄回新州选举委员会。
电话投票（仅限视障或失明人士）
如果您失明或者视力不佳，还可以通过接线员辅助的电话投票服务进行投票。
韩文颖反复强调，若选择除选举日投票之外的投票方式，必须在新州选举委员会官网查找有关投票方式的更多信息，并查询是否符合条件。
“它有限制条件的，请到网站上去查清楚你的限制条件。”
她表示，相关注意事项均可在新州选举委员会网站上查询到，由于每一个投票方式的详细要求都不一样，因此希望各位选民亲自查清楚，以免出现任何投票失败或者选票无效之类的状况。
最后，韩文颖重申，符合投票资格的选民若没有履行投票义务，可能将面临罚款。
“您如果是澳洲选民，错过了投票有一个罚款。因为澳洲的选举是强制性的，所以大家都应该当它是一件非常严肃的事情去做。”
以上就是本期《投票畅谈》全部内容。下期播客中，韩文颖将为大家介绍不同投票方式的相关信息。
有关2023年新州州选举的，请访问，选择右上角“中文”，在中文页面中点击第一行“2023年新南威尔士州大选”了解更多详细信息。您还可以在周一至周五上午9点至下午5点期间拨打 1300 135 736 致电新州选举委员会获取帮助。若需要口译服务，可首先拨打 131 450 致电全国口笔译服务处（TIS National）寻求帮助。
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