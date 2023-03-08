投票畅谈：新州大选将至 四大投票方式一文尽知

2023年新南威尔士州大选将于3月25日举行。





为了让华人社区更全面地了解新州大选的方方面面，提高华人选民的投票参与度和有效率，新南威尔士州族裔社区理事会（Ethnic Communities' Council of NSW）中英双语教员韩文颖将在四期《投票畅谈（VoteTalk）》系列播客中，为大家详细讲解与州选有关的问题。



本期播客中，韩文颖将为大家介绍州选举四大投票方式的详细信息。





为了给予选民更多灵活的选择，最大限度地帮助选民履行其投票义务，新州选举委员会（NSW Electoral Commission）为此次州大选提供了四种投票方式。





韩文颖首先介绍到，大多数人还是会在投票日当天去往投票站进行投票。





若要在选举日即 3月25日星期六 投票，选民可在 上午8点到下午6点之间 前往投票中心进行投票。





然而，若选民在投票日当天无法亲自前往投票站，仍有三种投票方式可供选择：



提前投票；

邮寄投票；

电话投票（仅限视障或失明人士）。

提前投票

如果选民符合在选举日之前亲自投票的条件，可前往提前投票中心进行投票。





韩文颖介绍到，提前投票的投票日期为 3月18日星期六 ，或 3月20日星期一到3月24日星期五 。





她说：“你可以在网站上找到你家附近的提前投票站，但是每一个提前投票站可能开门跟关门时间有所不同。”





Source: Supplied

邮寄投票

符合条件的选民可 通过官网进行在线申请 ，也可拨打1300 135 736进行电话申请。





“到网站上去注册了以后，他们会把选票寄给你，你填完了以后再寄回去。你必须在大选日的当天的6点钟之前填完，然后你（选票）寄到的最晚的时间是4月6号下午6点，如果他们还没有收到你等于是没有投票，”她说。





“还要有见证人，见证是在6点之前填写完毕的。那什么人有资格成为这个见证人呢？详细的条件请到网站上（查询），它的具体细节是你要仔细看清楚的。”



据悉，邮寄投票申请的 开放日期为1月16日星期一 ， 截止日期为3月20日星期一下午6点 ，内含选票的邮寄投票全套文件将从3月13日星期一的那周开始寄出。





当您收到全套文件后，请仔细阅读指导说明，填写完毕后将填妥选票和邮寄投票证明书寄回新州选举委员会。



电话投票（仅限视障或失明人士）

如果您失明或者视力不佳，还可以通过接线员辅助的电话投票服务进行投票。





韩文颖反复强调，若选择除选举日投票之外的投票方式，必须在新州选举委员会官网查找有关投票方式的更多信息，并查询是否符合条件。





“它有限制条件的，请到网站上去查清楚你的限制条件。”



她表示，相关注意事项均可在新州选举委员会网站上查询到，由于每一个投票方式的详细要求都不一样，因此希望各位选民亲自查清楚，以免出现任何投票失败或者选票无效之类的状况。





最后，韩文颖重申，符合投票资格的选民若没有履行投票义务，可能将面临罚款。





“您如果是澳洲选民，错过了投票有一个罚款。因为澳洲的选举是强制性的，所以大家都应该当它是一件非常严肃的事情去做。”





以上就是本期《投票畅谈》全部内容。下期播客中，韩文颖将为大家介绍不同投票方式的相关信息。





有关2023年新州州选举的 相关中文内容 ，请访问 新州选举委员会官网 ，选择右上角“中文”，在中文页面中点击第一行“2023年新南威尔士州大选”了解更多详细信息。您还可以在周一至周五上午9点至下午5点期间拨打 1300 135 736 致电新州选举委员会获取帮助。若需要口译服务，可首先拨打 131 450 致电全国口笔译服务处（TIS National）寻求帮助。





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