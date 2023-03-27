南澳州率先通过立法引入原住民之声 州长称这是最强有力的尊重

要点： 南澳州工党有关原住民之声的法案已于周日通过；

这项立法将允许在南澳州内建立六个地区，每个地区都将有直选代表；

仍有一些行政工作有待完成，例如确定每个代表区的边界。





南澳州成为全澳大利亚第一个将让原住民在议会中发表意见的州，州长彼得·马利纳乌斯卡斯（Peter Malinauskas）表示这是对澳大利亚原住民最强有力的尊重。





南澳州工党政府众议院在上周日的特别会议上通过了原住民之声的立法。伴随着阿德莱德议会大楼外民众的欢呼声，南澳州总督孙安芳（Frances Adamson）随即在罕见的公开仪式作出宣布。





马利纳乌斯卡斯表示，在欢迎来自其他文化背景的人的方面，南澳拥有令人自豪的历史，将繁荣的机会代代相传，这是澳大利亚的非凡故事。



但他提到，在过去200年里，超过6.5万年来在我们今天所生活的这片土地“悉心照顾和监护”的人远远地拉在了最后面，这是在澳大利亚更令人关注的悲剧。





州长说：“只要原住民没有分享我们国家的繁荣，那么我们所有人都面临不公正的待遇。”



The Premier of South Australia Peter Malinauskas and the Governor of South Australia Frances Adamson signing the Voice to Parliament state legislation to law. Credit: Government of South Australia 在通过这项原住民之声法案时，马利纳乌斯卡斯卡表示，南澳州已经准备好与原住民一同走向包容和解的新道路。





他表示：“南澳州在我们国家率先通过法律将原住民之声引入议会，没有比这更加有力的行动了。”





“谁知道我们会如何汲取6.5万年的智慧并从中受益。”



“我坚信，这个议会将从历史上最古老的延续文化中学到更多的东西。”





南澳州的这项立法允许在全州范围内划分六个代表区，每个地区都将有直选代表。





然后，每个代表区的两名成员将组成州第一民族之声（State First Nations Voice），将可以在州议会两院就与原住民相关的立法发声。





还有一些行政工作仍有待完成，包括最后确定每个代表区的边界，但州政府希望在年底之前让这个系统正式运作起来。



在签署该法案使之成为法律时，南澳州总督孙芳安说：“今天我再次重申我的承诺，支持我们州的和解进程，并与原住民和非原住民并肩努力，去实现这一目标。”





南澳州第一民族之声专员戴尔·亚吉斯（Dale Agius) 表示，这项立法的通过将开启本州和整个国家历史上激动人心的新篇章。



他说：“长期以来，我们的声音一直被排除在外或被忽视。从今天开始，我们将有权在本州最高决策层发表意见。”





“从今天起，南澳州的原住民及托雷斯海峡岛民将比以往任何时候，都更能够在影响他们生活的决策中发表意见。”





“更重要的是，他们将有机会与议会和政府分享他们对未来的愿景。这是关于代际变化，将被包容和被倾听。”







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