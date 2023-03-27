“摧毁生命”： 调查发现四成澳大利亚成年人每周赌博

要点： 新数据显示，五分之二的澳大利亚人每周都会赌博；

几乎一半的赌博者被归类为面临一些赌博伤害的风险；

独立议员雷贝卡·沙基呼吁禁止将信用卡用于在线赌博服务。

新数据显示，四分之三的澳大利亚成年人在过去一年中至少赌博过一次，而近五分之二的人每周都会赌博。





澳大利亚赌博研究中心发现，彩票和刮刮乐是最常使用的产品（64%），其次是赛马（38%）、体育博彩（34%）和老虎机（33%）。





几乎一半的赌博者被归类为面临一些赌博伤害的风险，包括心理健康问题和难以控制的债务。





谈到赌博广告，四分之三的澳大利亚成年人报告说，在过去12个月中，每周至少看到或听到一次体育或赛马博彩广告。





五分之二的人每周接触这些广告四次或更多次。



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21%的人在看到广告后被促使首次开始投注，而34%的人增加了他们的花费。





该研究中心的执行经理丽贝卡·詹金森 (Rebecca Jenkinson) 表示：“接触博彩广告会导致风险更高的博彩行为，并使遭受赌博伤害的可能性升级。”





“该报告还反映了澳大利亚公众对博彩广告使赌博活动正常化的担忧。”





77%的澳大利亚人认为赌博的机会太多，而59%的人说应该阻止赌博。



信用卡禁令

独立议员雷贝卡·沙基（Rebekha Sharkie）呼吁禁止将信用卡用于在线赌博服务，她将在本周提出一项私人法案。





沙基说，由于赌博成瘾，澳大利亚人正在损失他们本没有的钱，联邦议会必须采取紧急行动。





她提议的立法还将要求公司在用户每次打开赌博应用程序时，分享他们之前输掉的总金额。





人们将被要求承认这些损失，然后才被允许进行另一次投注。





“如果有一个人根据这些信息暂停反思自己的赌博行为，这个法案就值得了，”沙基说。





“（澳大利亚人）人均是世界上最大的输家，2018/19年度的数据显示，我们每年损失250亿澳元。”



“它正在摧毁生命”

工党后座议员弗里兰德（Mike Freelander）支持沙基的改革建议，并表示阿尔巴尼斯政府致力于减少赌博的危害。





他说：“由于使用信用卡和在线赌博，人们正在失去生意、失去家人、失去生计。”





“它正在摧毁生命和生计，（并且）早就该采取行动了。”





在未来几个月内，联邦政府将实施第一个全国性的自我排除登记制度，即BetStop。





通讯部长米歇尔·罗兰（Michelle Rowland）停止了呼吁新州当选州长柯民思（Chris Minns）支持在全州范围内推出无现金博彩卡的做法。





柯民思承诺在数百台机器上推出无现金博彩试验，以对抗前州长佩罗提的赌博改革。





罗兰说，新州工党领袖带着明确的政策参加了选举。





“人们在那里做出了他们的决定。这是一个受州法律监管的领域，我希望他会信守他的选举承诺，”她告诉澳大利亚广播公司（ABC）。





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