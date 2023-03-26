工党在新州选举中获胜 柯民思誓言带领新州迎接“新开始”

要点 周六晚九时许，佩洛提致电柯民思，承认竞选失败。

工党有望获得独立执政所需的47个席位。

两大政党领导人都曾力争悉尼西部的重要席位，那里居住着新州三分之一的人口。

工党在新南威尔士州的选举中获胜，在野12年后重新执政。





自此，工党政府获得了对整个澳大利亚大陆的领导权，塔斯马尼亚州是唯一一个由自由党政府领导的州。





周六（3月25日）晚间的累进计票结果显示，柯民思 (Chris Minns) 已成为下一任新南威尔士州州长，并有望领导一个多数派工党政府。





柯民思在他的胜选演讲中宣称，工党已经 “重新掌权并准备好执政”。





“我们不会让新州人民失望的，”柯民思说。





“我们将为新州的所有人执政。我们知道挑战是巨大的，我们知道责任是巨大的，但新州工党已经上台，并为治理这个伟大的州做好了准备。”





柯民思还感谢了即将离任的新州自由党领袖佩洛提（Dominic Perrottet）。





“不可否认的是，这次选举活动也许是独一无二的，是尊重和文明的典范。任何一方都没有走低级路线，任何一个政党都没有使用低级的手段，”他说。



总理阿尔巴尼斯 (Anthony Albanese) 在悉尼选举日的竞选活动中走到前线，并在悉尼的选后酒会上欢迎柯民思登上胜利的舞台。





“他体现了澳大利亚工党最好的一面，”总理在谈到柯民思时说。





“他始终把‘以人为本’的理念放在心上。”





阿尔巴尼斯赞扬了柯民思，称他为人正值、有远见、有同情心以及办事公平。



阿尔巴尼斯曾多次与柯民思一起出席竞选活动，这与联邦反对党领袖达顿（Peter Dutton）在联盟党寻求连任的竞选活动中多次缺席形成了鲜明对比。





在工党的选后酒会上，前座议员鲍文（Chris Bowen）说，柯民思的竞选活动是 “非常精彩”的。





他对记者说：“他（柯民思）可以成为像弗兰（Neville Wran）和卡尔（Bob Carr）一样重要的工党州长。”



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佩洛提表示支持柯民思

周六晚九时许，佩洛提致电柯民思，承认败选。





即将卸任的新州州长敦促所有选民以国家利益为重，支持柯民思。





“我请所有新州人都支持他（柯民思），无论你的政治立场如何。因为当新州得以顺利发展时，我们的国家也能顺利发展，我相信我们都能团结一致。”





18个月前，贝瑞吉克莲（Gladys Berejiklian）因腐败调查而辞职，在此之后，佩洛提成为了新州州长，他曾带领联盟党寻求赢得第四个任期。





佩洛提说，柯民思将是一个理想的继任者，而自己将对自由党的失败承担全部责任。





“因此，我将辞去新州自由党领袖的职务。”





“很明显，我们需要一个新的开始。”



自由党寻找败选原因

随着工党梦想成真，自由党开始分析失败的原因。





前自由党总理霍华德（John Howard）出席了自由党的选举活动，但不愿对结果发表评论，称“现在谈论这个还为时过早”。





他说，在贝瑞吉克莲突然离职后，佩洛提在“极其困难的情况下”接任了州长一职。





“我非常钦佩他，”霍华德在谈到即将离任的州长时说。





在此之后，霍华德听到了佩洛提计划辞去自由党领袖的消息。



当被问及自由党围绕气候变化和城市选票的进步政策是否使他们在国内失去了选票时，高级自由党党员和联邦国库部发言人泰勒（Angus Taylor）说，每个政党都各有所长。





“你必须围绕着你的优势展开竞选，”泰勒告诉天空新闻。



NSW Premier Dominic Perrottet with his wife Helen Perrottet and daughter Celeste arrive to cast their votes on NSW state election day. Source: AAP / AAP 两大政党的领导人都在悉尼西部的重要席位上开展了激烈竞争，新南威尔士州三分之一的选民居住在这里，这里有很多关键选票。





星期六，州长在妻子Helen和女儿Celeste的陪同下在Beecroft投票。





柯民思在妻子Anna和他们的三个儿子的陪同下在他位于悉尼南部的超边缘选区Kogarah投票，并承诺为新州带来新气象。





“为新南威尔士州的新开始投票，为一个为基本服务制定了计划的团队投票，为我们的学校和医院投票，他们将反对私有化并真正把新南威尔士州人民放在第一位，”他说。



NSW Premier Dominic Perrottet (far left) and his wife Helen Perrottet (second left) voting on NSW state election day, in the seat of Epping, in Sydney, Saturday, March 25, 2023. Source: AAP / AAP Fowler选区的联邦独立议员Dai Li表示，当地选民仍然对联盟党在疫情期间实施的严格封城措施无法释怀。





“当时我们在谈论我们是如何被当作二等公民对待的。我认为我们的社区仍然存在这种情况，所以我们真的有一种被政府忽视了的感觉，”她告诉ABC电视台。





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