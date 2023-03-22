被告知应该“多微笑” 新州候选人称对从政女性以貌取人“令人失望”

要点： 绿党候选人凯姆·查普尔（Kym Chapple）说，有两名男子对她说，竞选海报中的她应该“多笑一些”；

查普尔表示，如果选民只是关注女性候选人的外表，这“令人失望”；

查普尔认为，有关评论是女性在政治上面临的日常性别歧视的一个例子。

数年前查普尔开始涉足政治，目标是倡导她关心的事务，并为她的两个年幼女儿树立积极榜样。





查普尔强调了政界女性“面临的日常性别歧视”，并表示人们往往根据从政女性的外表而非她们的政策或政绩去评价。





查普尔是兰德威克市议员，也是新州选区马鲁布拉的绿党候选人。 查普尔表示，她在预投票期间与选民交谈时，有两名男子告知她，在竞选海报中的她应该“多微笑”。





“早上，一位男子走近我说：‘你真的应该在你的照片中笑多一点，你那张照片不够好’，我想‘好吧，总会有人过来这么说'。上午稍晚，我与另一名年长男子进行了基本相同的谈话，我想......政界女性实际上不应该仍被这样对待。”





她告诉 SBS 新闻，选民关注她的外表和照片而不是她的政策或她试图强调的问题，这“令人失望”。





她表示，尽管她已从政多年，也听说过许多女性遭遇类似评判，但这是她第一次遇到选民直接对她的外表进行评论。



查普尔认为她的男同事没有经历过同样的审视。





“我确实认为，在 2023 年，一名女性是可以在她的外表或照片不受评判的情况下竞选公职，” 查普尔说。





“我听说很多女性被告知她们应该多微笑，被告知她们的展示方式不对，如果她们化更多妆效果会更好，诸如此类。我与政界男性共事多年，我认为他们当中没有人曾被告知要多微笑。”



“日常性别歧视的一个例子”

查普尔表示，虽然她认为这些评论并非出于恶意，但关于女性需要微笑的言论却是日常性别歧视的一个例子。





“（这些评论）可能并非出于恶意，但它们是日常性别歧视的一个例子；女性被关注的仅仅是其表面和外表，而非对政治世界做出的实质性贡献，” 查普尔说。



Kym Chapple hopes to set a positive example for her two young daughters through her work in politics. Source: Supplied / Kim Chapple / Mark Bond “政策呢？我们想在世界上做什么？你关心你所在的地区吗？你关心你要留给孩子的世界吗？这难道不是比我长什么模样更重要吗？”





查普尔说来自更边缘化背景或有身体差异的人往往面临更严厉的评判。





“对于有样貌差异、残疾、不同种族或看起来不同的人来说，他们会感到来自不同背景的人更难获得代表，也更难觉得人们是根据他们的能力而非外表去评判。”



Holsworthy选区候选人遭种族主义诋毁

在霍尔斯沃西（Holsworthy）选区，自由党候选人蒂娜·艾亚德（Tina Ayyad）在新州大选前成为种族主义诋毁活动的目标。





以竞选宣传材料的风格设计的小册子在选区中分发，上面印有艾亚德的名字和照片。这些小册子的内容包含关于她的穆斯林信仰、背景和她的丈夫——利物浦（Liverpool）市长彼得·曼纳（Peter Mannoun）的虚假陈述。



NSW Liberal candidate for Holsworthy Tina Ayyad has been targeted in a racist smear campaign ahead of the state election. Source: AAP / Gaye Gerard 艾亚德告诉 9News，她得到了居民的支持。





“他们谴责四处分发的种族主义材料和种族主义宣传，” 艾亚德说。





“这是不对的，这不是澳大利亚的方式，它不属于我们的社区。”





SBS 新闻已联系艾亚德寻求置评。





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