求职中一个“常见问题” 澳洲移民认为与“申请被拒”关系极大

要点： 移民工人中心（Migrant Workers Centre）首席执行官昆克尔（Matt Kunkel）表示，临时签证持有者遭受歧视的情况很普遍；

一份调查报告指许多人因签证身份而被排除在某些职位的申请之外；

调查也发现移民工人在工作场所经常受歧视和剥削。

在求职申请表上一个极为常见的问题，纽帕尼 (Radha Neupane) 却认为会让她的申请大打折扣。





这个问题是——“你是澳大利亚永久居民还是签证持有者？如果持有签证，属于哪一类？”





2017 年，纽帕尼与丈夫西格德尔（Pratik Sigdel）从尼泊尔移居澳大利亚。





纽帕尼拥有工商管理学士学位，在尼泊尔时曾在该行业工作六个月，之后她移民澳大利亚学习会计，并希望投身银行业从事客户服务。





纽帕尼说：“每次我填写签证状态，申请都会被拒。”



Radha Neupane and her husband Pratik Sigdel say trying to finding work in the fields in which they have qualifications is challenging as migrants. Source: Supplied 她因为无法在本身专业找到工作而感到沮丧，同时她也渴望工作，于是她在修读会计硕士的同时，用六个月时间完成个人护理三级证书课程，并找到了一份长者护理工作。





她从事长者护理四年，直到去年终于在心仪的行业找到了工作。





移民工人中心首席执行官昆克尔表示，临时签证持有者遭受歧视很普遍。





他说，该中心于3月20日发布的报告发现，许多人因签证身份而被拒之门外，甚至无法申请某些类型的工作。





昆克尔说：“我们呼吁政府修改反歧视法，将以签证为由歧视某人列为非法行为，就像因种族、阶级、性别、宗教等原因歧视某人属违法一样。”





这份报告名为《设计欠保障：澳大利亚的移民制度和移民的求职经验》，对逾千名移民工作者进行了调查。



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报告提到，虽然永久居留权不是在澳大利亚就业的法定要求，但“企业倾向于将此等同于工作权利，不会接受持临时签证持有的移民的求职申请。”





昆克尔说：“可能有人认为他们持临时签证，因此长期雇用的吸引力较低，或者让他们留下来继续工作的前景降低了，但我们在这份报告中一再发现，临时签证持有者比起本地人更有可能与雇主维持雇用关系。”





除建议将禁止移民工人申请工作或在工作中因其移民身份而歧视他们定为违法之外，该报告还提出了许多其它政策上的建议，其中包括更好地承认移民的技能和贡献。



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昆克尔说：“我们看到，澳大利亚移民工人拥有的技能与他们最终从事的行业之间存有巨大的差距。”





纽帕尼觉得作为一名移民，她必须加倍努力工作才能获得与永久居民相同的待遇。





她说，虽然她（和她认识的其他移民，正从事像她目前的按揭贷款部的初级职位）拥有硕士学位，但澳大利亚永久居民通常仅持有文凭或证书就能从事类似的职位，有时甚至是来自截然不同的专业领域。





她丈夫拥有国际关系和新闻学学位，也曾在尼泊尔从事此行近六年，但仍无法在澳大利亚找到传媒工作，现在在澳大利亚当残疾人士支援工作者。



Like many other migrants, Radha and her husband have both worked in aged care, as that is where they have been able to obtain work. Source: Getty / Maskot 过半数（54%）参与调查的受访者表示曾在工作中遭受歧视，逾三分之一（38%）受访者称遭过欺凌和辱骂 (37%)。





西格德尔说，来自客户的种族歧视通常十分明显。





他说：“他们有时会狠狠辱骂棕色皮肤的员工，他们会说滚回你的国家，你不是澳大利亚人，给我找个英语说得比你好的人。”





他又说有些同事视他和其他移民“低人一等”，在他们求助时不会伸出援手，或者态度冷淡和不友善，跟对待其他同事不一样。



Despite his qualifications, experience and passion for journalism, Pratik Sigdel is working as a disability support worker. Source: Supplied 报告呼吁结束所谓的“精英移民制度”。





报告也提及有不少移民陷入工作和签证之间的“循环逻辑”。





报告指：“你需要永久签证才能获得一份有体面的工作，你需要一份有体面的工作才能达到永久签证要求的移民分数。”





昆克尔表示，许多签证的条件造成很大限制，应该取消。





他称：“国际学生签证持有者，一般来说每两周只能工作 40 小时，虽然在疫情期间此规则有所更改；至于工作假期签证持有者，也只能在同一时间为同一雇主工作六个月。”





“我们不会限定澳大利亚出生的学生在学期间每周只能工作 20 小时，为什么国际学生签证持有者会有所不同？”





除了限制工时外，许多移民还面对工资被克扣的问题。





昆克尔说：“报告发现，大约 58% 的移民报称工资被克扣。”





该报告还呼吁推广工作场所权利的讯息，以“缩小移民社群的知识差距”，并改善工作保障制度和获取法律、赔偿和适当待遇的机会。





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