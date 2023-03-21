SBS早新闻（3月22日）Play13:37 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.47MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。联邦议会或否决未来住房基金计划案；联邦储备银行4月将决定暂停加息；南澳州公共部门工作人员将拥有额外家暴假期；日本首相岸田文雄访问乌克兰。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE美国国防部正在加快向乌克兰交付坦克的速度习近平邀请普京访华关键岗位工人的待遇要不要提高？华人护士吐露心声，两党意见不一南澳安乐死合法化六周以来 有多少人行使了该法律赋予自己的权利？分享Latest podcast episodes【SBS学英语】第33集：如何为孩子们安排playdate？关键岗位工人的待遇要不要提高？华人护士吐露心声，两党意见不一【国际新闻】习近平与普京会面 “和平之旅”还是“外交掩护”？SBS晚新闻（2023年3月21日）