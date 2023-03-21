新州护士继续要求提高薪资 两大党争议激烈结果难议

近日，新州护士和助产士协会(NSWNMA)向最高法院提起诉讼，称新州州政府在全州范围内不遵守人员配置比例，而这使患者处于危险之中。





如最高法院发现新州政府违反公共卫生裁决，后者可能会受到经济处罚。





与此同时，新州第58届议会选举的帷幕已经拉起，本周六（3月25日）将是关键性的一天。





对此，华人护士与护理人员有什么样的心声？有关关键岗位工作者的待遇问题，工党与自由党的最新态度是什么？



工会律师：“新州待遇最差”

此前，新州工会（Unions NSW）在悉尼举办了“关键岗位的工作人员应该得到更好的待遇”巡回演讲活动，该活动主要为确保新州政府对基本工人的待遇是一个决定性的选举问题。



新州工会秘书马克·莫雷现场演讲 Source: AAP / DAN HIMBRECHTS/AAPIMAGE 新州工会的一名华人高级法律和工业干事Ed Yap告诉SBS普通话节目的记者，关键岗位工作人员包括护士、教师、护理人员、铁路工人、清洁工等多个公共部门的工作人员。



相较于其他州，我认为新州对于关键行业工作者的待遇是最差的。 - 新州工会高级法律和工业干事 Ed Yap

新南威尔士州州长多米尼克·佩洛提曾在2022年宣布，将当年公共部门工资的涨幅上限从 2.5% 提高到 3%，在 2023至2024 年提高到 3.5%。





目前。澳大利亚的通货膨胀率增长已上升至7.8%左右。





面对涨薪跟不上通涨的局面，包括护士、教师、护理人员、清洁工和运输工人在内的工人们在过去一年中进行了数次罢工运动。





Ed Yap表示，州政府应该将工人薪资提高到一个合理的水平，使他们能够支付自己的生活成本。



华人护士：“每年的收入等于在跌”

Jian Liu是一名在悉尼市中心某公立牙科医院工作了23年的专科护士，她称，与过去新冠疫情大流行期间相比，她们的工作并没有变得更加轻松。





她所在的医院于疫情期间为保障患者安全，尽量减少高龄病人就诊， 如今这一规定被取消后，积压的工作量反弹，排班因此增多。





“而且我们牙科医院还担任着培训各级牙医的教学任务，包括悉尼大学牙科专业的学生在内。”她表示，有时因实习牙医不易控制治疗时间，护士们也会配合，因此需要额外的加班。



某医院病房 Credit: Peter Byrne/PA/Alamy/AAP Image 不过， Jian认为工作量大的处境并不是护士们目前最亟待解决的问题。





谈及通货膨胀，Jian告诉SBS普通话节目的记者，在这个情况下，这些关键岗位的工人们的收入等同于下降。



像这样下来的话呢，我们每年的收入是在跌，而不是在涨。 - 公立牙科医院专科护士 Jian Liu

她称，自己在2000年从业时，薪资为12澳元一小时，后来曾经历过18%的薪资涨幅， 但在这之后薪资涨幅一直走低。





“医护人员的工资待遇太低，它的待遇和我们所作的贡献是不成比例的。” 她称，这也导致了公立医院护士梯队的不稳定性，许多年轻护士流动性高，更愿意跳槽去私立医院。



很多年轻护士最后会选择跳槽，导致公立医院护士梯队不稳定，缺少人手。

“我们医生护士都很缺，能够看的病人数量也很有限。 （政府）如果单单从我们看的病人的数量来进行补贴，和我们的支出也是不成比例的。 ”





Jian希望新州政府能够在未来对于医疗行业投入更多的补贴，否则许多现代的仪器设备与材料，都将因为随着通货膨胀而价格上涨，变得无法负担，最终影响到医疗水平与效果。





不过，也有部分关键工作人员，对薪资涨幅跟不上通货膨胀没有太大的意见。





Cindy Chen今年已经64岁，是一名专门照顾独居华人老人提供上门护理服务的护工。她服务过多家华人养老服务机构，发现薪资普遍在每小时30澳元以下。





她表示，“我想我年纪大了，就算了啦，能做多久做多久，能做多少做多少，我不会去计较这些了。独居老人真的很可怜，能帮到他们我也开心。”



护士公会起诉最新进展

几天前，由于人手不足，新州护士和助产士协会已就州政府违反患者护理奖励向法院提起诉讼。





他们声称，由于“系统性的人手不足”，许多大医院的患者最近错过了 120,000 小时的护理服务。





护士工会向最高法院准备的申诉声明中提到，在全州范围内存在人员配置比例不当的情况，包括 Concord、Royal Prince Alfred、Westmead、Liverpool 等主要医院。



忙碌中的护理人员 Source: Getty / Getty Images/Bertrand Guay 不过，新州卫生部长布拉德·哈扎德 (Brad Hazzard) 表示：“我非常同情，我想每个人都是，但归根结底工会不应该利用这个……来争论一些攻击政府的事情，因为他们非常清楚工党也没有计划给他们比例。”





“目前的比例系统是根据每个病人每天的护理时间，（来配备护理人员）。该系统是由工党政府在工会的同意下实施的，而工会现在正在反对他们。”



承诺提高关键岗位工人待遇？选举前两党暗流涌动

对于包括护士在内的关键岗位工人的诉求，工党领袖克里斯·明斯 (Chris Minns) 表示，工党有取消公共部门工人3.5%工资涨幅上限的计划。





工党财务主管丹尼尔·穆凯（Daniel Mookhey）称：“在工党领导下，基本工人将始终获得更高的薪酬，和更好的工作条件。”





“我们承诺建立一个更好的系统，使我们能够坐下来与关键岗位工作人员讨论如何改善他们的工资和工作条件。”



这是几十年来替代政府制定的最负责任的预算。 - 工党财务主管 丹尼尔·穆凯

新州工党领袖克里斯·明斯（左）和新州州长多米尼克·佩罗提（右） 不过，联盟党担忧工党取消工资上限的这项计划将造成预算黑洞。





就在昨日（3月20日），新州财政部长马特·基恩（Matt Kean）称工党提出的这项政策为“幻想”，因为它无法计算成本。





他强调：“（这个预算黑洞）将使该州（新州）的纳税人付出代价。”



这不是一项政策，这是一个笑话......我们的政策是有成本的，我们的政策是有资金的。 - 财政部长 马特·基恩

议会预算办公室 (PBO) 同样警告，增加公共部门的工资将对新州财政产生重大影响。





在选举前的最后一周，PBO评估了两党双方的承诺。由于需要重新谈判工资，PBO 无法全额计算该政策的成本，但它计算出在当前上限的基础上，即使只将工资提高 1 个百分点，也会使政府成本在三年内增加 26 亿美元。



我们注意到，存在工资增长可能超过政府目标的重大风险。 - PBO

PBO认为，工党实施该计划还需要在选举后单独与每个部门谈判工资协议，而这“根据新州的历史经验，在实践中被证明是困难的”。





欢迎下载应用程序SBS Radio App，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



