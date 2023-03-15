投票畅谈：新州大选前及投票日当天 选民需要注意什么？

2023年新南威尔士州大选将于3月25日举行。





为了让华人社区更全面地了解新州大选的方方面面，提高华人选民的投票参与度和有效率，新南威尔士州族裔社区理事会（Ethnic Communities' Council of NSW）中英双语教员韩文颖将在四期《投票畅谈（VoteTalk）》系列播客中，为大家详细讲解与州选有关的问题。



本期播客中，韩文颖将为大家介绍州选举日前及选举日当天，选民需知的一些注意事项。



选举日前选民需要做的“功课”

1）了解选区变动信息





韩文颖表示，为确保各区内选民的数量大致相同，每届大选的选区可能会有所变动，选民应首先确定自己所在选区信息。



“我最近就收到了一封信说我的选区改变了，可能你没有收到（相关通知）但你的选区也改变了，”她说。





“因为新州的人口迁进迁出、都有变动，所以有些选区的名字改了、有些选区取消了、有新的选区增加了，目的就是确保选区基本上人数差不多。”





据悉，某些选举区的划分边界也有变化。这些变化可能意味着即使您的地址未变，您进行投票的选区也发生了改变，“那也可能会造成投票不作数的情况”。





另外，新州选举委员会提醒，若您在上次投票后搬到了新的地区，您应该检查自己的选民登记信息，必要时更新登记地址。





2）提前了解候选人主张与政策





韩女士说：“您如果要选的话，当然是希望选一个代表您的人。（提出）您不喜欢的政策的人，您当然不去选他们。”



她介绍到，选民可以通过多种方式了解本选区候选人的主张与政策。





“一个呢，因为你是选民，经常会在你的信箱里收到这些候选人的信。如果你做一个有心人，就把他们的名字记得，然后他们都会有自己的网页，你到网页上去看，他们每一个候选人都有自己的主张和政策。”





韩女士说，越临近选举日，相关竞选信息就越多，马路上的广告牌、网上各平台都会有“五花八门的信息”，甚至选民愿意的话还可以到候选人的竞选办公室亲自询问，候选人的工作人员会非常乐意向本地选民解释其主张与政策。





3）确定投票中心





在地址搜索栏内键入您的地址，在下拉菜单中选择地址，即可查到您所在地区、市政和选区名称。





点击选区名称后，下拉即可看到选区地图，图上蓝标即为提前投票站，橙标为选举日投票站，您可以根据需要选择您希望前往的投票站。



韩女士说：“大选日那一天（投票站）的开门关门（时间）是一样的，3月25号周六早上8点钟到晚上6点钟。”



投票日当天需要注意什么？

韩文颖首先介绍了选举日当天的大概流程。





投票站附近可能会有许多人，他们一般是拉票或分发小册子、传单的各政党候选人及其工作人员，选民不一定需要与他们攀谈或获取信息，但这可能有助于选民做出投票决定。



NSW Labor Leader Chris Minns (L), and NSW Premier Dominic Perrottet (R). 选民需要在投票站外排队等候。排到后，选民可向选举工作人员表明身份，工作人员会询问一些问题并在选民登记册上进行记录，并帮助引导选民到选票填写桌处。





新州选举委员会表示，登记在册的 非公开选民 将需要提供姓名和出生日期，随后只需要确认所登记的选区，而不用提供完整地址。





若选举工作人员 无法在选民名册上找到您的资料 ，你将需要填写一份声明投票。



选民可以在投票桌填写选票。选票为 全英文 ，若选民需要帮助，可以随时向现场工作人员求助。





韩文颖强调，投票日当天遇到任何问题，选民都无需惊慌，选举委员会采取了许多措施来提高澳大利亚选民的投票有效率，因此只需要在投票站大胆寻求中文工作人员的帮助。





她说：“我们有个统计数据，就是非英语人群的投票正确率是低于英语人群的投票。如果自己有语言问题，一个呢是做好准备，一个是可以跟自己的亲朋好友或者你的照顾人一起去（投票）。”





“千万别慌了，就是你不懂，用肢体语言也告诉他们，你就是填不来这张票。”





“有很多选举工作人员是胸口有一个牌子写‘我会说普通话’，你说要求一个华语官员帮助你（即可）。”





以上就是本期《投票畅谈》全部内容。下期播客中，韩文颖将为大家介绍如何填写选票。





有关2023年新州州选举的 相关中文内容 ，请访问 新州选举委员会官网 ，选择右上角“中文”，在中文页面中点击第一行“2023年新南威尔士州大选”了解更多详细信息。您还可以在周一至周五上午9点至下午5点期间拨打 1300 135 736 致电新州选举委员会获取帮助。若需要口译服务，可首先拨打 131 450 致电全国口笔译服务处（TIS National）寻求帮助。





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