新州华人看大选：精英学校名额风波是否会影响投票？

距发起针对新州精英学校（selective school）名额政策的请愿书已过去8个多月，尽管收到了超过4500人签名，但发起人Bruce Fan当初的诉求仍未得到满足。





去年7月，新州宣布将该州的精英学校及英才班20%的招生名额保留给弱势学生群体，此举引发了众多新州家长的不满。





“我们当初的要求就是说你可以增加20%，而不是reserve（保留）20%......新州教育局完全没有理会家长们的意见，” Bruce Fan告诉SBS中文。





随着新州选举日即将来临，住在悉尼北部Davidson选区的选民Bruce Fan表示自己或将寄希望于更换政府，以改变现有的精英学校政策。





“如果政府不换的话，这个政策是肯定不会改的。因为这个政策是他们自己推出的，它没有理由自己把自己的政策再推翻掉，”他说。





“更有可能的是，这个政府有没有可能在明年又推出一个政策，保留更多百分比的学生？”





新州选举每四年举行一次，今年选举将于3月25日星期六开始，选民可在上午8点到下午6点间前往投票站，提前投票将于3月18日展开。



新州州长所在的Epping选区位于悉尼西北部，面积约为37平方公里。 Credit: NSW Electoral Commission

Epping选区教育资源丰富

新州州长佩洛提（Dominic Perrottet）所在的Epping选区位于悉尼西北部，涵盖Epping、North Epping、部分Eastwood等区域，面积约为37平方公里。该选区教育资源丰富，有多所知名的公立学校和私立学校。





该选区的选民Warren Wang表示自己虽不受精英学校政策的影响，但孩子教育一直是华人选民关注的“重中之重”，自己从周围朋友的谈话中也了解到亚裔选民对这项政策“直接的反对（声音）是比较大的”。





他告诉SBS中文：“倒不是会说这会导致本来是支持自由党的去支持工党了，但是可能会有一些摇摆的选民会更倾向于工党也好，其他的小党派也好，这是有可能的。”





但悉尼威乐比（Willoughby） 选区的Jeffery Wang认为，须“从整体的角度“来看待本次大选，不能因为一个单独的政策而全盘否定自由党在执政12年间的贡献。





“自2011年巴里·奥法雷尔（Barry O'Farrell）开始执政以来，新州政府建设了基础设施、改善了人民生活、政府数字化进程加快，包括新冠疫情期间推出的新州政府服务中心应用程序（Service NSW），”他告诉SBS中文。





此外，他也肯定了新州政府在疫情期间一系列帮扶小生意的举措：“比如餐饮优惠券措施，这有助于当地企业重拾信心。”



埃平男子中学（Epping Boys High School）和切尔滕纳姆女子中学（Cheltenham Girls High School）都位于Epping选区内。 Source: AAP / Bianca De Marchi

Epping选区仍会是安全选区吗？

据 新州选举委员会数据 ，在2019年新州州选举中，Epping选区是自由党的安全席位，和工党的选举后差额（Post-Election Margin）为12.4%，但Bruce Fan认为今年情况可能会反转。





Bruce Fan说假设该摇摆幅度等效适用于Epping选区的话，那么自由党和工党在该选区的差额就变成了4.51%。





“Epping大约有5万多名选民，就是说只要其他党多个2000票的话，那么 Epping 原本安全的自由党选区，会不会有机会翻盘？”





但Warren Wang认为2022年Bennelong选区的联邦选举结果具有“特殊性”，并不能靠此来预判今年Epping选区的选举情况。





“当时很多人就是不喜欢莫里森，那自由党推任何人出来我（他们）都会反对，”Warren Wang说。





除此之外，由于Bennelong选区当时的工党候选人拉萨尔（Jerome Laxale）曾是莱德（Ryde）市的市长，Warren Wang认为这也有助于他拉近和选民的距离。





“而自由党的候选人有一点是空降兵的形式，可能选民对他根本就不熟悉，整个竞选的时间也比较短。”



从左至右：Warren Wang、Bruce Fan以及Jeffery Wang，他们都将在3月25日的新州选举中投出自己手中的一票。 Credit: Supplied

“不是一个让人兴奋的选举”

对于这一说法，佩洛提回答SBS中文："我们有一个非常宽容、且文化多元的社会，这也是我们作为澳洲人一直关注且享受的事情。”





当被SBS中文问及有什么关于今年州选举的话想对华人选民所说时，佩洛提开玩笑地回答道：“他们应该投给自由党。”





据 新州政府服务处网站信息 ，新州政府正通过70多项现金返还和优惠券政策帮助人民降低生活成本，其中包括150澳元的返校券用于购置校服、鞋子、教科书等用品，以及250澳元的偏远地区老人交通卡等惠民措施。





新州工党也在竞选时针对不断上涨的生活成本 作出承诺 ，包括对购买价值不超过80万澳元房屋的首次购房者不再征收印花税，以及设置每周60澳元的过路费上限等。





新州工党领袖柯民思（Chris Minns）告诉SBS中文："我们将制定一个全面的计划来缓解生活成本，包括印花税改革和过路费减免。"



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尽管工党的民意支持率下降，但调查的结果表明，民众对变革的呼声仍然很高，48%的选民认为 “是时候给别人一个机会了”，而36%的人认为政府应该连任。





Jeffery Wang告诉SBS中文，自己认为“这不是一个令人兴奋的选举”。





“我不认为这两党之间有什么巨大的区别......如果他们（自由党）想继续执政，他们须提出一个好的理由，而不只是说另一个党不好。”





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