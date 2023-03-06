2023新州年度女性奖华人入围者：希望促进女性在STEM领域的代表性

三月八日国际妇女节即将到来，新州政府公布了2023年新州年度女性奖（2023 NSW Women of the Year Awards）入围名单，这当中，有华人女性的身影，其中张佳慧（Diana Zhang）为新州年度年轻女性奖（NSW Young Woman of the Year Award）的五名入围者之一——这是年度女性奖的其中一个类别。





入围的34位女性从近400个提名中选出，在科学、教育、卫生、工业、文化和社区等各领域产生了重大影响。新州女性事务部长布朗尼·泰勒（Bronnie Taylor）表示：



她们正在倡导积极的变化，这些入围者是对我们所有人的激励。 新州女性事务部长布朗尼·泰勒

获奖者名单将于3月9日宣布。





在任富布莱特学者（Fulbright Scholar）期间，张佳慧与波士顿大学的机器学习专家建立了合作关系，开发出一种先进的人工智能工具，可以从血液分析中检测出帕金森病，准确率高达96%。





2022年，六位澳大利亚年轻人受邀参加在德国举行的第71届林道诺贝尔奖获得者会议，并介绍研究成果，张佳慧是其中之一。



目前在新南威尔士大学（UNSW）化学学院攻读化学博士学位的张佳慧接受SBS中文采访时表示，她对提高女性在STEM领域（科学、技术、工程和数学，science、technology、engineering and maths）的领导力和代表性充满热情。这是她希望该领域能够持续发生的改变。





张佳慧的父母从上海移民来到澳大利亚，她在悉尼出生和成长。





过去六年多来，张佳慧一直担任STEM大使；她也担任澳大利亚科学和技术协会（Science and Technology Australia）董事。



张佳慧（Diana Zhang） Source: Supplied 她认为，在STEM领域，年轻女性人数有很大短缺，“在担任高级领导职务的人或一些榜样人物中，女性和男性的数量肯定有差距。”





“当你看看女性接受教育的渠道时，你也会注意到，有的女孩对自身能力不那么自信。”





她认为，有一些因素阻止一些女性考虑在STEM领域学习或发展的机会。原因之一是“关乎自信的问题”。



这阻碍她们认为她们有能力继续下去，特别是当（在这领域）缺乏代表性和榜样时，将使她们更难相信有机会和拥有自信去做这件事。 张佳慧

她认为，以一些在STEM领域攻读、努力工作并做出贡献的女性作为下一代的榜样，能够激励更多的年轻女性。





在2023年2月11日的妇女和女童参与科学国际日，联合国教科文组织自然科学助理总干事莎米拉•奈尔-贝杜埃勒（Shamila Nair-Bedouelle）撰文《科学领域缺乏性别平等，与每个人都息息相关》，当中提到，一份科学报告显示，“研究人员中三分之一是妇女。这个比例本应更高。就男女比例而言，取得学士和硕士学位的女性人数和男性人数相当，取得博士学位的女性人数比男性人数更多，但她们许多人要么不会进入研究领域，要么早早离开了研究领域”。





这篇文章提到背后原因：“总体而言，女性研究人员的职业生涯往往更短、收入更低。她们的研究成果难得在知名期刊发表，因此常常无法得到晋升。与男性同事相比，妇女获得的研究资助通常更少，她们获得的同行认可度也更低……”



张佳慧（Diana Zhang）在外展工作中。 Source: Supplied 在张佳慧看来，开展有成效的工作去促进女性在STEM领域的代表性很重要。





她提出自己的一些看法，包括设定特定的奖学金予以鼓励以及开展外展工作等等。





她会前往一些中学进行推广，希望促进更多女孩学习STEM；在这些中学，学习STEM的女孩数量可能不足。





张佳慧担任STEM大使期间，“主要是做STEM的推广活动”，她已在新州举办了与此相关的将近100个工作坊，也“从女孩们那得到了大量积极反馈”。





“现在我正在与美国大使馆合作，专门为STEM领域的女孩举办一些工作坊。”





与此同时，她还“希望能够使那些来自低社会经济地位的女孩感到更有力量”。





虽然对STEM领域充满热情，但在张佳慧的生活中，音乐同样是非常重要的一部分。





“音乐是我生命中的一部分，已经超过20年了……我已经弹了20多年的钢琴了，拉小提琴也有10多年了。”



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对音乐和科学的兴趣，让她在大学同时攻读并获得音乐和科学两个荣誉学士学位。在她看来，音乐和科学的特质相辅相成。 当选择继续深造的方向时，她选择了后者。





她在中学时开始学习化学。“当时我处在一个十字路口，需要选择这一条路或另一条路。我想，我可以通过这个途径做出最大的改变和影响。科学，这就是我今天选择的道路，尤其是我的研究是非常适用的，这将对数以百万计的人产生潜在的影响，这是一个切实的影响，我对进行这项研究感到非常开心。”





而音乐的学习对她来说，和科学之间有“很强的互补性”，在音乐上所需的创造力、热情以及从事科学研究方面的严谨和有条不紊的心态，彼此相辅相成；在这两个领域，都需要耐心和努力。





“我在努力开辟自己的道路，因为我相信，如果我们能够投资新的想法，并使其适用，使整个社会能够受益，这是我们能够在国内创造的最大影响，”张佳慧说。





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