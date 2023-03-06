不眠之赛：数百泳者在墨尔本连续 24 小时游泳 赢并不是他们的目标

要点： 希瑟·迈尔斯 (Heather Miers) 无法独立行走，这使得她在游泳中找到了更大的意义；

这位 57 岁的女士在墨尔本举行的 24 小时游泳比赛中筹到了最高的款项；

这项游泳挑战赛旨在为多发性硬化症患者筹集资金。

希瑟无法独立行走，因此她正在为自己的生命而游泳。她正在号召其他人也这样做——而且是连续24小时。





希瑟30 岁时，双腿开始颤抖，眼睛也产生了异样，还出现了不寻常的眼球抽动。





她觉得自己就像个“走出酒吧的醉汉”，因此她买了拐杖来辅助行走。



Heather Miers (left) lives with multiple sclerosis and swam in the 2023 Fitzroy MS Mega Swim with her niece, Rosie (right). Source: Supplied / Heather Miers 她说，“不得已拄起拐杖是因为想让人们了解我真实的状况”，是“因为我有神经系统上的问题”。





希瑟·迈尔斯今年57 岁，她与多发性硬化症抗争了有三十年之久。她说这种情况影响着她的“整个世界”。





当她在地上失去平衡时，她找到了能掌控自己也是现已成为她的避难所的地方——游泳池。





“我一直很喜欢运动……现在我发现，游泳是我唯一不会摔倒的运动，”她说。





“这对我来说一直是一项很自然的运动。当在水中发现我可以去到的地方时，我就会戴上护目镜然后游向那里。这真是太棒了。”



More than 450 swimmers helped raise $178,216 for MS at the Megaswim. Source: Supplied / Aaron Smith 多发性硬化症是一种神经系统疾病，患者的免疫系统会自我攻击并暴露体内的神经。它会影响大脑和脊髓。





据澳大利亚多发性硬化症协会（MS Australia）称，超过3.3万名澳大利亚人患有多发性硬化症，每天有多达两人被确诊。





该疾病对每个人的影响不同。在希瑟身上，这种病症使她的平衡变得不协调，导致她现在依靠助行器或机动踏板车活动；同时，她的视力变差，对高温也比较敏感。该疾病的其他症状还包括头晕和疲劳、肌肉无力以及刺痛和麻木。



不眠之赛

两周前，数百名游泳者在墨尔本参加2023 Fitzroy MS Mega Swim这一游泳比赛，希瑟是其中一员。26 支队伍连续 24 小时游泳，为这种不治之症筹集资金。



Heather (right) swam within the first hour and the last hour of the challenge as team captain of the Hammerheads. Source: Supplied / Heather Miers 她的团队 Hammerheads 昼夜接替共游了 50 公里。希瑟一人就筹集了 8625 澳元——这是挑战赛事中最高额的个人捐款。





游泳者来自方方面面——从初学者到专业人士，从陌生人到家人，甚至医生和护士在医院轮班照顾病人后也来游泳。





一些患有多发性硬化症的视障人士也在游泳池里游了一圈。





澳大利亚残奥会运动员卡洛尔 · 库克（Carole Cook ）22 年前在 Fitzroy 创办了第一个多发性硬化症大型慈善游泳挑战赛，如今它已经扩展到新南威尔士州——卧龙岗的游泳运动员正在为下周末他们自己的活动做准备——同时也参加了 24小时壁球和羽毛球赛事等。



A swimmer from each team needs to be in the pool at all times for 24 hours, according to the challenge's rules. Source: Supplied / Aaron Smith 举办此次活动的组织 MS Plus 筹集了将近18万（178216）澳元，超过了最初13万澳元的筹款目标。





首席执行官约翰 · 布莱旺斯基（John Blewonski）表示，他们将活动重点放在体育运动上并非巧合，因为健身和水疗有助于减轻行动不便的复杂问题的严重程度。





“事实证明，运动实际上可以延缓病情发展，”他说。





这些资金用于有关的奖学金，旨在帮助多发性硬化症患者实现他们的梦想。这些奖学金根据个人经历、教育、就业和生活状况等颁发。



“有人想写一本书，有的人想要建一个花园栽培床，这样即使他们坐在轮椅上，依旧可以种菜，”他说。





至于希瑟，整整24小时，她几乎没有睡过觉。在今晚和接下来的一周中，她可能都会感到非常兴奋。





“我们喜欢它。我们将一直这样做下去。”





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