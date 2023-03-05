车辆怠速抖动明显，但行驶起来就好了，是不是汽车有问题了？在本期《空中汽车诊所》听众热线节目中，汽车专家路易和听友们聊了聊车辆怠速抖动的话题。





路易表示，大体来说，汽车怠速抖动是因其他因素导致各个气缸功率不平衡，引起发动机内冲击和振动。





他说，车辆正常怠速一般在550-800转之间。怠速抖动可能是由于进气系统、燃油系统、电子控制系统、机械结构等方面存在的问题造成的，一般通过汽车电脑检测和具体判断可以发现问题所在。





在节目中，听友们还咨询了3至5个月不开车如何保护汽车电池、质疑维修店换轮胎和刹车片以“试图解决”发动机抖动的做法、发动机漏油、汽车收音机不工作、清洗挡风玻璃的喷水器不工作、汽车上坡无力、电动车窗工作不正常等问题，路易均做了详细解答。请您点击收听完整内容。



LISTEN TO 【空中汽车诊所】汽车怠速抖动但行驶正常 可能由什么原因引起？ SBS Chinese 05/03/2023 26:29 Play

《空中汽车诊所》听众热线节目逢每月第一个周一上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询问题。





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