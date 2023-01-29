在本期《空中汽车诊所》听众热线节目中，星海汽修（Star Ocean Auto Mechanic Repairs）的潘师傅和听友们聊了聊车主自己为车辆做保养的话题。





潘师傅表示，只要条件允许，车友们可以通过社交媒体自己学习车辆保养知识，并自己给车辆做保养。但他提醒说，车友在自己动手给车辆做保养时要确保工作现场安全、有相应的工具、有自己动手的水平或资质、恰当处理拆下来的零件以及废弃油液等。





潘师傅说，车友如果对自己动手做一些复杂的车辆保养项目不自信，仍然可以做一些检查机油、冷却液、胎压、轮胎状况，换空滤等车辆保养项目。他建议，针对难以自行检查的车辆底盘，车友们可以找专业人士进行检查和保养。车友们应尽量养成良好的驾驶习惯，驾车通过路面沟坎时要减速或避让。





在跑高速或跑长途前，车友们要重点检查机油的量以及质量、冷却液是否充足以及是否有泄露、轮胎气压是否充足（气压不足容易引起爆胎）等。





在节目中，听友们还咨询了更换汽车悬架衬套（Bush）、空气悬挂漏气、更换汽车车门等问题，潘师傅均做了详细解答。请您点击收听完整内容。



LISTEN TO 【空中汽车诊所】车主可以自己动手给车辆做哪些保养？ SBS Chinese 29/01/2023 27:12 Play

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