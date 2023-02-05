在本期《空中汽车诊所》听众热线节目中，汽车专家路易和听友们聊了聊车辆经长途旅行后需做的检查和养护话题。





路易表示，车友自驾长途旅行归来后，应自己驾驶感觉一下车辆是否有异样，比如是否跑偏、行驶中是否有异响、方向盘和发动机是否抖动等等，如发现异样，可进行针对性重点检查和维护。





他说，长途跋涉后，车友最好对车辆的刹车、轮胎、油液、发动机舱、底盘等部件进行检查，如发现问题，要进行相应保养维护。





在本期节目中，听友们还咨询了车辆更换两次点火线圈再出现震动问题、车辆换倒挡后转速猛增、双离合的优缺点、车辆方向盘变紧、更换雨刷条后仍然有异响、车辆怠速偏高、车辆难启动且启动后怠速很快变低等问题，路易均做了详细解答。请您点击收听完整内容。



LISTEN TO 【空中汽车诊所】车辆长途跋涉后需要做哪些检查或养护？ SBS Chinese 05/02/2023 29:24 Play

《空中汽车诊所》听众热线节目逢每月第一个周一上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询问题。





欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



