难以开源只好节流：通胀下澳洲家庭削减开支 他们会“砍”哪些费用？

要点： 澳大利亚人莫耶斯（Skye Moyes）家中财务紧张——房租和生活各项杂费上升，但收入却没增加；

她将不再让两名儿子参加下半年通常会参加的运动；

澳大利亚的家庭每年平均在体育活动上为每个孩子花 970 澳元。

澳大利亚人莫耶斯的两个儿子热爱运动，往年都积极参加多项活动。





可是，由于生活成本不断上升，尤其是过去几个月百物腾贵，莫耶斯不得不作出一个艰难的决定，就昰不再让孩子参加体育运动。





她并非唯一一个作出此类决定的家长。随着全澳都面对生活成本上涨的问题，许多家庭都要削减开支。





在维多利亚大学和联邦大学从事体育参与系研究的艾美教授（Rochelle Eime）表示，目前的经济状况有可能降低澳大利亚儿童参与体育运动的参与率。



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她说：“随着生活成本上升，人人都关注自己的家庭预算，很明显，可以酌情处理的东西可能会被‘开刀’。”





“老实说，我认为人们不会参加多项运动。”



下季不再参加运动

对于莫耶斯来说，2023 学年开始时，一如既往要支付开学费用之余，又为两名儿子参加的体育活动支付 600 澳元。





她说：“网球每人 150 澳元，一共十堂；澳式足球（AFL） 又要 160 澳元；今年学校的游泳费用同样飊升 — 一个是 75 澳元，另一个是 65 澳元。”





莫耶斯来自珀斯北部Yanchep ，从事兼职支援工作。作为单亲母亲，她表示：运动制服的费用也是考虑因素之一。



Skye Moyes has decided she will not be enrolling her children to take part in their much-loved sports later this year as her budget just won't stretch. Source: Supplied 她说，虽然儿子会在余下的学期继续打网球，而大儿子会在这个赛季踢澳式足球，但之后就不会让他们报名参加拳击或足球。





莫耶斯说，今年应付儿子的运动支出比以往更具挑战性。





她说最近几个月的房租有所上升，每两周一次购买杂货的支出也由 300 多澳元升到 500 多澳元。





全澳各地租金上升，人们按揭贷款压力随着多次加息而增加，通胀达到 30 年来的最高水平。





莫耶斯说，虽然让两名儿子参加校外运动会增加她的开支，但她很想给予孩子这些机会。



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她说：“纯粹为了他们身体健康，也为了体育精神。”





莫耶斯说儿子都知道家里财务紧张，但这一个消息实在很难对他们开口。





“我唯有向他们解释，在一切都加价的情况下，不幸的是妈妈并无加薪。”



运动参与率

艾美教授指，维州运动参与记录的分析显示，由于新冠疫情，体育活动被中断后，儿童——尤其是女孩 ——恢复运动的时间有所延迟，而且这情况很可能会因经济压力而加剧。





她说，根据维州运动参与的数据，约六成儿童在校外有参与体育运动。





5 至14 岁儿童的参与率最高，而偏远地区又高于大都会地区。



Professor of sport science at Victoria University and Federation University Rochelle Eime says as families look to cut discretionary spending, children's sport activities could be dropped. Source: Supplied 艾美教授说，一些生活在城市“增长走廊”、社会经济地位较低、新移民数量较多地区的人，通常不太参与体育运动。





她说：“那些社会经济地位较低的地区，相对于较富裕地区，参与体育运动的人要少得多。”





艾美教授指出，参与体育运动对儿童的社交、心理健康及福祉很重要。





她说：“与其他人的联系，对他们的健康影响重大。”





“我们做过一些研究，观察参加和放弃体育运动的孩子，发现参加过体育运动的孩子的身心健康状况要好得多。”





“他们学会了很多在课堂上或通过其它方式学不到的东西，而且参加体育活动令他们终身受益。”



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运动开支

根据澳大利亚体育委员会 （Australian Sports Commission）的数据，家长每年在每个孩子的体育活动上平均花费 970 澳元。





该委员会于 2022 年 11 月公布的《全国运动和体育活动参与报告》提到，费用是国民参与体育运动最普遍的障碍之一。





有关参与率的资料显示，游泳是 11 岁以下儿童最受欢迎的运动，足球是 12 至 14 岁男孩的首选，而同龄的女孩则首选篮网球。



对儿童参加运动的资助

莫耶斯说，她使用州政府的 KidSport 代金券支付长子参加澳式足球的部分费用。





西澳的低收入人士可领取150澳元代金券，用以支付某些体育俱乐部的注册费。





莫耶斯说，她只能为参加澳式足球的大儿子领取资助，因为小儿子的网球课不在受资助范围内。





其它州政府也提供类似资助，包括新州的Active Kids代金券和维州的Get Active Kids代金券。



让运动无障碍

在珀斯的两孩之母希恩 （Liz Sheehan） 发推文谈论她8岁的儿子本赛季踢足球的费用时，她表示对其他人提到要为子女花多达 450 澳元才能参加感到惊讶。





虽然希恩指她与丈夫今年能负担孩子的体育运动费用，但她对那些不得不放弃报名的人表示同情。





她说：“我的确停下来想过‘这两周我能负担得起吗？’低收入人士如何负担得起？”



艾美教授说，体育组织应该想办法减轻家庭的负担，以便更多儿童可以参加。





她说：“我们需要看看我所说的‘小杠杆’——我们可以改变的东西，令体育运动更容易让人参与。”





“这不仅是关于会员费用，我们还有很多其他方法可以将费用尽量降低，例如重新调整制服的用途。而团队和体育俱乐部的制服可以在会内分享使用，而不用因为长高需再重新购置新制服。”





艾美教授建议家长为子女选择体育运动时多作比较。





她说：“团队运动通常便宜得多，因为通常由志愿机构经营。”





“那些由活动供应商如舞蹈学校经营的活动就贵得多，因为是商业营运，而且通常有更多需要付费的室内设施。”





艾美说，不同体育俱乐部的费用往往差别很大。





“可能因为体育俱乐部在基础设施方面有不同的租约，也可能因为体育俱乐部想升级设施，于是便提高费用，但他们并没有意识到，因为难以负担，不少人因而却步。”





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