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难以开源只好节流：通胀下澳洲家庭削减开支 他们会“砍”哪些费用？

澳大利亚一些家庭深感财务紧张——房贷、房租和生活各项杂费上涨，但收入却没增加，不得已只好砍掉一些开支。

Children's sport family

Skye Moyes is among the parents having to explain to their children that while the cost of everything is going up, wages aren't. Source: SBS

要点：
  • 澳大利亚人莫耶斯（Skye Moyes）家中财务紧张——房租和生活各项杂费上升，但收入却没增加；
  • 她将不再让两名儿子参加下半年通常会参加的运动；
  • 澳大利亚的家庭每年平均在体育活动上为每个孩子花 970 澳元。
澳大利亚人莫耶斯的两个儿子热爱运动，往年都积极参加多项活动。

可是，由于生活成本不断上升，尤其是过去几个月百物腾贵，莫耶斯不得不作出一个艰难的决定，就昰不再让孩子参加体育运动。

她并非唯一一个作出此类决定的家长。随着全澳都面对生活成本上涨的问题，许多家庭都要削减开支。

在维多利亚大学和联邦大学从事体育参与系研究的艾美教授（Rochelle Eime）表示，目前的经济状况有可能降低澳大利亚儿童参与体育运动的参与率。
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她说：“随着生活成本上升，人人都关注自己的家庭预算，很明显，可以酌情处理的东西可能会被‘开刀’。”

“老实说，我认为人们不会参加多项运动。”

下季不再参加运动

对于莫耶斯来说，2023 学年开始时，一如既往要支付开学费用之余，又为两名儿子参加的体育活动支付 600 澳元。

她说：“网球每人 150 澳元，一共十堂；澳式足球（AFL） 又要 160 澳元；今年学校的游泳费用同样飊升 — 一个是 75 澳元，另一个是 65 澳元。”

莫耶斯来自珀斯北部Yanchep ，从事兼职支援工作。作为单亲母亲，她表示：运动制服的费用也是考虑因素之一。
A mother and children
Skye Moyes has decided she will not be enrolling her children to take part in their much-loved sports later this year as her budget just won't stretch. Source: Supplied
她说，虽然儿子会在余下的学期继续打网球，而大儿子会在这个赛季踢澳式足球，但之后就不会让他们报名参加拳击或足球。

莫耶斯说，今年应付儿子的运动支出比以往更具挑战性。

她说最近几个月的房租有所上升，每两周一次购买杂货的支出也由 300 多澳元升到 500 多澳元。

全澳各地租金上升，人们按揭贷款压力随着多次加息而增加，通胀达到 30 年来的最高水平。

莫耶斯说，虽然让两名儿子参加校外运动会增加她的开支，但她很想给予孩子这些机会。
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她说：“纯粹为了他们身体健康，也为了体育精神。”

莫耶斯说儿子都知道家里财务紧张，但这一个消息实在很难对他们开口。

“我唯有向他们解释，在一切都加价的情况下，不幸的是妈妈并无加薪。”

运动参与率

艾美教授指，维州运动参与记录的分析显示，由于新冠疫情，体育活动被中断后，儿童——尤其是女孩 ——恢复运动的时间有所延迟，而且这情况很可能会因经济压力而加剧。

她说，根据维州运动参与的数据，约六成儿童在校外有参与体育运动。

5 至14 岁儿童的参与率最高，而偏远地区又高于大都会地区。
Rochelle Eime
Professor of sport science at Victoria University and Federation University Rochelle Eime says as families look to cut discretionary spending, children's sport activities could be dropped. Source: Supplied
艾美教授说，一些生活在城市“增长走廊”、社会经济地位较低、新移民数量较多地区的人，通常不太参与体育运动。

她说：“那些社会经济地位较低的地区，相对于较富裕地区，参与体育运动的人要少得多。”

艾美教授指出，参与体育运动对儿童的社交、心理健康及福祉很重要。

她说：“与其他人的联系，对他们的健康影响重大。”

“我们做过一些研究，观察参加和放弃体育运动的孩子，发现参加过体育运动的孩子的身心健康状况要好得多。”

“他们学会了很多在课堂上或通过其它方式学不到的东西，而且参加体育活动令他们终身受益。”
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运动开支

根据澳大利亚体育委员会 （Australian Sports Commission）的数据，家长每年在每个孩子的体育活动上平均花费 970 澳元。

该委员会于 2022 年 11 月公布的《全国运动和体育活动参与报告》提到，费用是国民参与体育运动最普遍的障碍之一。

有关参与率的资料显示，游泳是 11 岁以下儿童最受欢迎的运动，足球是 12 至 14 岁男孩的首选，而同龄的女孩则首选篮网球。

对儿童参加运动的资助

莫耶斯说，她使用州政府的 KidSport 代金券支付长子参加澳式足球的部分费用。

西澳的低收入人士可领取150澳元代金券，用以支付某些体育俱乐部的注册费。

莫耶斯说，她只能为参加澳式足球的大儿子领取资助，因为小儿子的网球课不在受资助范围内。

其它州政府也提供类似资助，包括新州的Active Kids代金券和维州的Get Active Kids代金券。

让运动无障碍

在珀斯的两孩之母希恩 （Liz Sheehan） 发推文谈论她8岁的儿子本赛季踢足球的费用时，她表示对其他人提到要为子女花多达 450 澳元才能参加感到惊讶。

虽然希恩指她与丈夫今年能负担孩子的体育运动费用，但她对那些不得不放弃报名的人表示同情。

她说：“我的确停下来想过‘这两周我能负担得起吗？’低收入人士如何负担得起？”
艾美教授说，体育组织应该想办法减轻家庭的负担，以便更多儿童可以参加。

她说：“我们需要看看我所说的‘小杠杆’——我们可以改变的东西，令体育运动更容易让人参与。”

“这不仅是关于会员费用，我们还有很多其他方法可以将费用尽量降低，例如重新调整制服的用途。而团队和体育俱乐部的制服可以在会内分享使用，而不用因为长高需再重新购置新制服。”

艾美教授建议家长为子女选择体育运动时多作比较。

她说：“团队运动通常便宜得多，因为通常由志愿机构经营。”

“那些由活动供应商如舞蹈学校经营的活动就贵得多，因为是商业营运，而且通常有更多需要付费的室内设施。”

艾美说，不同体育俱乐部的费用往往差别很大。

 “可能因为体育俱乐部在基础设施方面有不同的租约，也可能因为体育俱乐部想升级设施，于是便提高费用，但他们并没有意识到，因为难以负担，不少人因而却步。”

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05/03/202304:15

 
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Published 6 March 2023 at 1:51pm, updated 11 minutes ago at 2:05pm
By Aleisha Orr
Source: SBS
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