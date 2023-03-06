澳洲联邦环境部长为何在2019年决定不参加工党领导人竞选？

Key Points 谭雅·普林波塞克（Tanya Plibersek）在她的女儿谈及自己的经历后，鼓励遭遇性侵的幸存者勇敢发声；

普林波塞克说，因为支持女儿，她选择不参加2019年的工党领导人竞选；

她相信如果她当时竞选，可以赢得工党领导权。

这篇文章提及性侵和家暴内容。





澳大利亚联邦环境部长普林波塞克表示，在2019年，她有足够的支持票数赢得工党领导人一职，但最终没有参加竞逐，因为她要支持女儿安娜度过一段虐待关系带来的创伤。





由记者玛格丽特·西蒙（Margaret Simon）撰写的普林波塞克传记的摘录于周六在《美好周末（Good Weekend）》 杂志上发表。



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普林波塞克的女儿安娜据称在一段感情关系中遭受性侵，她说在那段关系中遭到情感、身体和经济上的虐待。





此后，安娜建立了幸存者中心（Survivor Hub），提供支持服务，由她和其他志愿者运营。





在发布到社交媒体的一段视频中，普林波塞克说发生在她女儿身上的事情太常见了。





“我们知道这是在澳大利亚非常常见的事情，”她说。





“我们知道统计数据，大约五分之一的澳大利亚女性从 15 岁起就遭受过性暴力，这些统计数据简直是毁灭性的。”



墨尔本 Aston 选区的补选将于4月举行，在竞选活动中，当被问及这些说法时，总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）绕开了这个问题。





“很长一段时间以来，她一直是我的朋友，”他说。





“在2019年选举后，我在没有竞争对手的情况下当选，我在2022年（联邦大选）获胜，我为我出色的竞选团队感到非常自豪。”





总理说，他自己的团队与反对党的不同之处之一是反对党由彼得·达顿领导，“因为他们找不到更好的人”。





“他们不情愿地选择了他，尽管他的一半同事根本不喜欢他，”阿尔巴尼斯说。



Liberal party deputy leader Sussan Ley said she was "touched" by Tanya Plibersek's story. Source: AAP / Mick Tsikas 达顿的副手兼反对党女性事务发言人苏珊 · 莱伊（Sussan Ley）借此机会对普林波塞克女士表示支持。





“作为一个女人和一个母亲，谭雅的故事让我非常感动，我特别想赞扬她的女儿安娜，她如此勇敢地讲述了她的故事，”莱伊在周六下午的一份声明中说。





“谭雅 · 普林波塞克毫无疑问会在 2019 年赢得工党领导人一职，看看阿尔巴尼斯总理执政的前九个月，其他人可能也不会有太多怀疑。”





普林波塞克说，她和丈夫得知安娜的遭遇后非常震惊，并决定在帮助家暴受害者的志愿者组织幸存者中心成立后，分享这个故事。





如果您或您认识的人受到性侵、和家暴的影响，请致电1800 737 732或访问1800RESPECT.org.au。在紧急情况下，请拨打000。





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