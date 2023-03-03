“全镇都是臭鱼味”：新州内陆地区数万条鱼死亡 原因为何？

当数以万计腐烂鱼类的臭味在新州内陆的梅宁迪（Menindee）镇上空飘荡时，它引发了当地居民、来自Barkandji部落的原住民女子米歇尔·凯利（Michelle Kelly）的痛苦回忆。





她说：“当河流健康时，我们的人民就会健康，但现在整个镇子都是臭鱼的味道。”





“你能想象你的房子闻起来像鱼肥吗？”





这是一种熟悉的感觉。





在2018至19年的夏天，干旱最严重的12月和1月，Darling-Baaka河有数百万条本地鱼类死亡。





本周，初级产业部（DPI）已确认Darling-Baaka河65公里长的河段上有数千条鱼死亡。



Some of the dead fish on the Darling-Bakaa River. Source: Supplied / Geoff Looney “据估计，数以千计的鱼类，主要是鲤鱼和带骨鲱鱼，受到影响，越来越多的墨累鳕鱼和金鲈也受到影响，”一位发言人说。





“DPI了解到鱼类死亡事件令当地社区感到痛苦。”





最新的环境危机是在洪水淹没该镇数周后发生的，当时洪水的最高水位将近10.5米。



作为梅宁迪地方原住民土地委员会的主任，凯利女士希望当局将重点放在水资源政策上。





“我认为这些鱼类死亡被低估了，”她说。





“2019年，我们有政客来这里参观，政府委托了一份报告。”





“总理访问过洪水受灾地区，但从那以后就什么也没有了。我们没有任何访问。我们没有得到任何信息。没有任何相关新闻。”



是什么导致了鱼类死亡？

简而言之，鱼的死亡是由于水中的溶解氧含量低——这也是2019年大规模鱼类死亡事件的原因。





与那时不同的是，氧气被洪水泛滥后水中增加的生物量（有机物质）所吸收，而干旱期间导致鱼类死亡的原因是生活在不连贯水塘中的鱼因藻类大量繁殖而窒息。





谢尔顿教授说：“在大洪水期间，梅宁迪湖被淹没，因此鱼类得以繁殖，而且总体上生活得很好。”





“但是随着湖泊中的水位下降，这些鱼又回到了河道中。”





“由于有大量微生物在那里试图呼吸，氧气含量变得非常非常低，鱼开始死亡。”



The fish died because of a lack of oxygen. Source: Supplied / Geoff Looney DPI补充说，目前的炎热天气加剧了这个问题，因为“较暖的水比冷水含有更少的氧气，而鱼类在较暖的温度下对氧气的需求更高”。





虽然DPI断言大多数死亡的鱼是鲤鱼（一种有害鱼类）但谢尔顿教授说，更多的本地鱼，如标志性的墨累鳕鱼仍可能受到影响。





她说：“可能是由于这些鱼在2019年死了不少，所以它们还没有恢复到原来的数量。”





“也有可能是相当多的鱼正在向上游移动，离开真正肮脏的水域——这次他们可以做到，因为河流是相连的。”





DPI表示，一旦洪水退去，将对梅宁迪附近Darling河的鱼类种群进行采样。



呼吁加强水质监测

野生动物摄影师杰夫·卢尼（Geoff Looney）在梅宁迪住了48年，他说自己“从未见过洪水以如此糟糕的方式结束”。





“下游的水质需要更加透明。如果水质下降，我们应该知情，”他说。





DPI表示一直在与新州水务局合作，“他们正在实施战略，以改善”下游排放的水质。





梅宁迪居民格里米·麦克克莱伯（Graeme McCrabb）在该镇从2019年鱼群死亡中恢复的过程中发挥了重要作用，他表示有关方面仍未吸取重要的教训。





“我们仍然没有足够好的数据收集，我们需要一个适当的监测制度，观察氧气水平、温度，并定期进行鱼类种群抽样，”他说。



Menindee resident Graeme McCrabb holding a dead fish during the 2019 fish kill episode. Source: SBS / Sara Tomevska “相反，这些都没有得到落实，新南威尔士州政府迟了近四年才最终确定其水资源计划。”





正如气象局预测的那样，天气将转回炎热、干燥的拉尼娜状况，谢尔顿教授说，确保河流系统的正常流量至关重要。





她说：“未来真正重要的是维持中小型洪水……它们受河流调节、灌溉业和水障碍影响最大。”





“因此，围绕着能够保持中小型洪水在整体河流系统中维持的规则……从长远来看对于维持这些鱼类种群非常重要，并能让它们真正从上一次大干旱中恢复过来。”





新州水务局表示近几个月已增加了对梅宁迪湖泊的监测，以追踪该地区长期洪水造成的水质影响。





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