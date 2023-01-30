自然灾害损害心理健康 心理学家建议不应等待帮助

要点： 心理学家行业协会希望在“黑色夏季”丛林大火后采取的措施能够扩展到任何自然灾害。

这些措施提供了无需全科医生转诊的10个额外的补贴疗程。

澳大利亚医学协会担心这将使护理“碎片化”，希望为全科医生提供更多支持。

本文内容涉及自杀。





心理学家呼吁遭受自然灾害的澳大利亚人能够寻求心理健康支持，而不需要全科医生的转诊。





虽然这个想法得到了至少一个西澳的医疗机构的支持，但医生行业协会表示，全科医生是该体系的一个重要组成部分。



该提议是什么？

澳大利亚心理学家协会（AAPi）希望，最近经历了自然灾害的人无需全科医生的转诊就能看心理医生。





这项动议源于最近的一份报告。该报告发现，自2019年以来，超过一半经历了气候引发的灾难的澳洲人，心理健康受到了一定的影响。





气候委员会的报告说，自2019年以来至少经历过一次气候导致的灾害的人中，超过三分之一的人表示，在灾害发生后，社区内可提供的心理健康支持太少。





心理学家协会的想法并非没有先例。在“黑色夏季”丛林大火之后，除了现有的国民医保补贴心理治疗之外，经历过自然灾害的人还可获得10次无需全科医生转诊的补贴的心理医生预约。



AAPi executive director Tegan Carrison is calling on the government to allow those impacted by natural disasters to access psychologists without a GP referral and be able to access additional subsidised sessions. Source: Supplied 心理学家协会呼吁同样的措施可适用于澳洲任何的大规模灾难。





心理学家协会执行董事泰根 • 卡里森（Tegan Carrison）说，气候委员会的调查显示，很明显，人们需要更多的心理健康支持。





她说，鉴于目前全国各地对全科医生服务的需求，自我转诊消除了在自然灾害后获得心理健康支持的一些障碍。





她说：“在自然灾害发生后，客户不必就诊全科医生，也不用要求诊断有心理健康状况，就可以寻求心理咨询服务。”



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谁支持这一提议？

西澳金伯利（Kimberley）地区的Boab健康服务机构支持该提议。





最近金伯利地区的洪水使人们被困家中，社区联络中断，房屋无法居住，人们流离失所，被迫去往离家数百公里的城镇。





Boab健康服务的运营执行经理金 • 洛维邦德（Kim Lovibond）希望需要心理健康支持的人能够很容易地得到这种服务。



Boab Health Services executive manager operations, Kim Lovibond, says while an increase in the demand for mental health services in the Kimberley following the floods is not yet obvious, she expects the trauma of the flooding may compound with people's existing unresolved traumas. 洛维邦德说，虽然她的机构还没出现心理健康服务需求增加的情况，但她的员工正随时待命。





她说：“情况发展还比较初期，我想每个人都在集中精力做好眼前的后勤保障工作。”





洛维邦德说，她预计在未来几周和几个月内洪水和流离失所的经历可能会加重该地区一些民众待治疗的心理创伤，她希望人们能够很容易地获得支持。



Flooding devastated the remote town of Fitzroy Crossing and surrounding communities. Source: AAP / WA Police 该地区是澳大利亚自杀率最高的地区之一。





她说，如果在需要的时候，该地区的人们能够不需要全科医生转诊的情况下获得心理治疗，那将是“极好的”。





洛维邦德说：“这将消除居民在获得心理健康帮助方面的繁文缛节，而不必见多个人并多次讲述他们的经历。”





“这将减少他们的费用，也不必等待全科医生就诊。”





“就诊全科医生等待的时间可能相当长，然后等待分诊，并在心理健康部门预约。”



医生们不同意这个想法

澳大利亚医学协会（AMA）主席史蒂夫 • 罗布森（Steve Robson）教授表示，该协会不支持心理学家协会关于在自然灾害情况下免除全科医生转诊要求的呼吁。





他说：“全科医生在为病人提供和协调获得心理健康服务方面发挥着关键作用，往往是我们医疗系统的第一个接诊点。”



罗布森博士说，这个想法对澳洲医疗保险福利计划的安排来说只是“修补边缘”，是不够的。







他说：“我们需要一个更有力的措施来确保社区在自然灾害发生后能够获得他们需要的护理。”





他指出，政府应该提供更多的支持，以确保全科医生能够跟上不断增长的社区需求，包括在自然灾害时期，并与其他心理健康专业人士合作。





他说：“这种良性协调的方法避免了护理的碎片化，并为患者提供了最好的治疗效果。”





“最近利斯莫尔 （Lismore）（新州）的洪水提供了一个突出的教训，那里的关键卫生基础设施被摧毁，医疗和其他健康服务机构甚至难以开门营业。”



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政府怎么说？

作为在堪培拉举行的心理健康平等和机会论坛的一部分，心理学家协会计划在周一向联邦卫生部长马克 • 巴特勒（Mark Butler ）提出这个想法。





卫生部的一位发言人说，在“黑色夏季”丛林大火之后，自我转诊的国民医保补贴的心理学疗程的接受率“极低，只帮助了少数的人”。





该发言人说：“鉴于自然灾害的频率和严重程度不断增加，政府将确保为受灾害影响的社区提供的任何额外的心理健康支持具有最广泛的覆盖面，并提供给那些最需要的人。”





寻求心理健康支持的读者可致电1300 22 4636联系Beyond Blue。更多信息可在beyondblue.org.au查询。Embrace Multicultural Mental Health支持来自不同文化和语言背景的人。





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