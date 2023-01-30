ATO 警告客户：不要使用社交媒体联系我们

这是针对那些向社交媒体寻求帮助的客户们的最新骗局。







这些冒充 (ATO) 工作人员发帖的帐户，要么直接发送消息，要么评论消费者的帖子，然后窃取客户的个人信息。





ATO 正在与社交媒体公司合作关闭这些账户，但这正面临着一场艰难的战斗。





蒂姆·罗是 ATO 的助理专员。





他说：“当我们关闭这些帐户时，我们需要的是来自公众的帮助，以确保你们保持警惕。正如你们所理解的那样，这些帐户不断弹出窗口，我们正试图做的和我们与社交媒体机构正在合作的事情, 是为了确保我们可以尽快关闭这些帐户。我教大家一个小窍门，如果人们不太确信与某个特定社交媒体帐户之间的互动，那么，您就应该去 ATO 的官网www.ato.gov.au/scams上查询一下，自然就会有答案了。”





助理专员 罗表示，当客户在网上发帖求助时，假账户会直接联系他们，并主动提出要帮助他们解决问题, 然后，他们会要求用户单击链接或在线提供个人信息。







罗先生称，这对客户来说应该是一个危险信号。





他说：“我们要对在社交媒体上使用这些帐户的人说的是：ATO 永远不会通过社交媒体询问您的个人信息。”





2022 年，澳大利亚人因诈骗损失了近 5.7 亿澳元。





投资诈骗骗取受害者的钱最多，但报告最多的是网络钓鱼、虚假账单和在线购物诈骗。





有近 16,000 份假冒税务局的报告，提取了近 8 万澳元，并暴露了敏感的个人详细信息。报告数量最多的是 65 岁及以上的人群。





奈杰尔· （Nigel Phair）教授是莫纳什大学的网络安全专家。他认为诈骗者的这种新策略给执法部门带来了额外的挑战。





他说：“好吧，我们还没有做很多事情，从某种意义上说，也没有什么可以做的。犯下这种行为的人正在伪造（假的）ATO 账户。事实也加剧了这种情况，有 ATO 员工拥有自己的社交媒体账户，这些账户是公开的并说明他们的工作性质，因此，犯罪分子正在利用某种程度的合法性。”





税务局建议客户留意社交媒体上的蓝色勾号，以此作为来验证它是一个官方帐户的一种方式。





但菲尔教授称，即使那样也不是绝对安全的。





他说：“您可以购买推特上的蓝色勾号。它并不能真正验证帐户的合法性或其它情况。我认为人们在查看政府帐户时，他们需要查看其所涉及的 网址。他们需要查看它又回到了哪里。他们需要开始考虑与政府机构互动的其它方式，同样，这些政府机构需要考虑他们与消费者的沟通方式。”





我们需要一如既往地敦促用户在网上保持警惕。



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