“为什么我就走不到最后？”：中国留学生返回澳洲前求职屡屡碰壁

要点： 澳洲大学毕业生全职就业率创新高，但留学生和本地毕业生就业率差距明显；

一名澳洲雇主表示签证状态是影响自己招聘决定的重要因素；

不足的本地职场经验和人脉是境外求职者面临的不利因素。

August Wang现居中国上海，去年年底她终于收到了毕业生临时签证（485类工签）。此前，她就读于墨尔本大学传媒专业，于2021年7月研究生毕业后回到中国。





考虑到生活成本，她决定先通过网上面试找到工作后再返澳。





但August Wang没想到的是，即便自己口语没问题，在海投了数百封简历、参加了数十个面试，并多次走到最终轮后，仍以失败告终。





“我觉得80%拒绝我的理由上都会有在澳工作权利这一项，我不是永久居民，他们就会拒绝我，”她告诉SBS中文。





“有时你就会很失望于其实我比本地人对于这个岗位更有信心一些，但为什么我就走不到最后？”





据澳洲教育部今年2月发布的《 2022毕业生成果调查 》（Graduate Outcomes Survey，GOS），同样是研究生（授课型），澳洲本地毕业生的全职就业率为89.4%，而留学生就业率仅为57.9%。其中中国留学生的就业率略低于这一数值（56.7%）。





超过13万名澳洲大学毕业生参与了2022毕业生成果调查，涵盖了澳洲42所大学和88所非大学高等教育机构。



澳洲本地本科毕业生和国际本科毕业生就业率对比表（2019－2022年）。 Credit: 2022 Graduate Outcome Survey

签证状态：“一个非常重要的考虑因素”

墨尔本一家建筑设计公司老板刘思琦坦言，应聘者的签证状态是自己面试时“一个非常重要的考虑因素”。





“这个因素可能会占到60％到70％……对于一个公司来说，可能在很多情况下，员工的稳定性甚至大于员工的能力，”刘思琦告诉SBS中文。





“如果大家的签证都不稳定，干了今年，明年还不知道在哪的话，是很困难的。”





自去年年初创业以来，刘思琦的建筑设计团队现有十几名员工，其中三人持485类毕业生工签。 Credit: Supplied by Liu Siqi 刘思琦表示，这一政策对他来说有着“非常积极正面的影响”，自己可以更好去规划员工的职业发展。





然而，对于一些仅向澳洲永久居民或公民开放申请的招聘岗位，留学生在求职中面临的一些不利因素似乎并未改变。





悉尼职业导师余浩成表示，他认为这种将留学生排除在外的行为“略带有歧视色彩”，限制了他们的求职选择范围。





“他们（留学生）没有办法去和本地人一样去竞争一万个工作，他们可能只能竞争这一万个工作里面不要求永居或者公民的，”他说。





疫情期间由于劳动力紧缺，一些招聘信息的限制有所放宽，只要求申请者有在澳合法工作的权利。但余浩成认为，这种变化只是“不得已”的做法。





“从本质上来讲，企业在招聘政策上的改变并不是因为它意识到了文化多样性能够给公司的发展带来更大的价值......还是因为它招不到本地人，所以不得已把这个政策放宽。”



一些岗位的招聘要求中明确表示仅限“澳洲公民或永久居民”申请。 Credit: Screenshot from Seek 2022年澳洲国际研究生毕业生就业率概况，其中中国留学生就业率为56.7％，略低于整体就业率57.9％。 Credit: 2022 Graduate Outcome Survey

境外求职的困境

August Wang认为，除了持临时签证外，人在境外也曾让她在面试最终轮被拒。





“境外找工作，如果说你在中国的话是蛮难的，因为他们（雇主）可能会考虑到一些security（安全）的问题、会考虑到你会不会及时到岗的问题。”





据《2022毕业生成果调查》，填写问卷时居住在澳洲的国际学生整体就业率为79.7%，而身处海外的澳洲毕业生整体就业率为68.6%。





August Wang表示，自己在面试中不会刻意向面试官透露自己目前不在澳洲。





“如果你（能）拿到这个机会，但因为你个人在境外没有走下去的话，其实蛮可惜的，”August Wang说。





但刘思琦表示，自己并不会因为求职者人在境外就将其拒之门外。





“只要你愿意来任职，你符合我们公司的条件，我是OK的，只是我没有途径去找到国内持有485类签证的人，”他说。





同时，留学生的本科全职就业率也由2021年的43%上升至2022年的57.7%，但和本地毕业生相比仍有差距。





余浩成认为缺乏澳洲职场经验和人脉往往让海外求职者在竞争中处于劣势。



现居悉尼的余浩成是一名全职职业导师，他主要负责给求职者提供就业指导和职业规划 Credit: Supplied “怎么样把自己在当地的工作经验转换成能够被澳大利亚雇主认可的能力，我觉得是一些海外申请者最缺失的。”





“他可能没有来过这个国家，他在这个国家所熟悉的，能够在职场上给他一些建议帮助，甚至是帮他去介绍一些工作机会的职场人脉几乎为零，”余浩成说。



澳洲雇主：一个未来的难题

尽管刘思琦表示和去年年初“找不到愿意来做的人”相比，今年“非常好招到人了”，但自2023年7月1日开始，留学生打工时长重新受限的新规让他犯了难。





他告诉SBS中文，自己有6、7个持学生签证的员工，其中一些还是公司的“核心员工”，他或将需要招聘更多员工来弥补这部分减少的劳动力。





澳洲内政部一位发言人告诉SBS中文，每两周48个小时工作时限新规是为了保证留学生把学习作为主要任务，并在工作和学习之间保持适当平衡。





“这一小幅增长（和疫情前每两周40个小时的工作时限相比）将有助于留学生在读书期间获得宝贵的工作经验，同时也为澳洲的劳动力需求做出贡献。”





刘思琦说：“招聘是很增加成本的事情。因为当你去培养一个新团队时，你要花双倍的时间和金钱在这个事情上。”





“除了砸很多钱进去，我现在还没想到一个很好的办法来解决这个问题。”





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