重考雅思对非英语母语人士来说可能很可怕 这项新规能帮到你吗？

扬·塞维利亚（Jan Sevilla）回忆说，早在2013年，他就参加了雅思考试，该考试考察英语的听、读、写、说四个能力，是获得永久居留权的一项要求。





他于2012年从菲律宾来到澳大利亚，是一名护理专业学生。





但是由于没有达到注册护士所需的，单科成绩都获得9分中的7分，他不得不重新参加考试。





“我写作没有达到目标分数，然后我重新参加了整场考试…当时[每场]考试花费330刀，”这位墨尔本的居民告诉SBS尼泊尔语频道。



但不幸的是，我太专注于取得写作所需的分数，结果却忽视了考试的其他部分。然后我又在其中另一个科目惨遭失败。

扬·塞维利亚在2012年从菲律宾来到澳大利亚。 Credit: Supplied 塞维利亚最终在第三次重考中通过了考试，但却付出了巨大的经济代价。





有了雅思考试新出台的单科重考（OSR）政策，像塞维利亚这样的申请人就可以重考没有达到所需分数的单科，而不是重新参加整个考试。



“专注于需要的东西”

在如澳大利亚等国家，英语语言能力测试在为非英语母语人士打开就业、学习或移民途径方面发挥着重要作用。





其中最常见的是雅思考试，澳大利亚内政部接受该考试用于许多签证类别和永久居留权，一些工作场所、教育机构和认证机构也要求提供该考试的成绩。





根据IDP教育公司（IELTS在澳大利亚的共同所有者）的数据显示，全世界每年有超过300万人次参加测试。





在澳大利亚，目前参加雅思考试的费用为410澳元。



雅思考试多选题示意图。 Source: iStockphoto / Lamaip/Getty Images/iStockphoto 经过反复参加考试，那些未能获得目标分数的人也会面临越来越大的经济和精神压力。





在新的单科重考政策里，允许申请人以相对较低的267澳币价格重考某一单科。





在此之前，如果一个科目没有达到，唯一的选择是重考整个测试，包括所有的四个科目。



IDP教育机构的雅思商业总监金·迪安霍夫（Kim Dienhoff）解释了新政策的运作方式。





“雅思单科重考是为应试者提供了再次重考某一部分考试的机会。如果他们在考试当天没有得到他们渴望的分数，他们可能会想这么做，”她告诉SBS尼泊尔语频道。





“我们还认为，如果考生觉得他们之前的成绩不能代表他们真正的语言[英语]能力水平，这可以为他们提供一个重考的机会，有助于提高考试的公平性，”她说。



金·迪安霍夫（Kim Dienhoff），IDP教育机构的雅思商业总监解释新政策如何实施。 塞维利亚不得不参加三次考试，他认为单科重考政策可以使应试者发挥出最佳水平。





他说：“他们可以只关注需要一定分数的单项，而不是专注于所有四个部分。”





“我认为这可能有助于他们更加专注，他们甚至可能获得更高的分数，而不是担心其他三个部分，”他说。



单科重考是如何进行的？

墨尔本于2023年1月中旬正式启动，重考政策也正在阿德莱德和珀斯进行，并将于3月在布里斯班和悉尼开始。





目前，只有在电脑上参加第一次雅思考试的考生才有资格参加重考，而且需要在第一次考试后的60天内完成。





迪安霍夫说，整个过程一目了然。





“当考生收到他们第一次参加考试的测试报告，他们就会上网查看他们的分数。在测试分数上方有一个按钮，他们可以点击这个按钮，选择重考这个单科，”她说。





根据他们的分数，应试者在重考后可以选择是否愿意使用旧的成绩或是新的成绩来展示他们语言水平。



“没有保证”

勃派澈·安多（Perpetual Andoh）目前正在准备她的雅思考试，以进行专业注册和移民。





这位在布里斯班的社会工作者对单科重考政策“喜忧参半”。





“新政策看起来不错，但不能保证你第二次考就能通过，”2014年从加纳移居澳大利亚的安多说：“你尽力了，但你对于是否能通过一直怀揣着恐惧和焦虑。”



我们的工作和居留权——一切都取决于这个[英语语言测试]。所以，这是很可怕的。而且连续参加考试也是一笔不小的开支。

勃派澈·安多（Perpetual Andoh）最近正在准备她的雅思考试。 Credit: Supplied 悉尼的注册移民中介约根德拉·鲍德尔（Yogendra Poudel）说，补考政策对未来的移民和国际学生非常有帮助。





“这可以帮助学生获得移民分数，技能评估，特别是学习教育学和注册从事该领域工作的人，”他告诉SBS尼泊尔语频道。





“现在，其他英语能力测试，如PTE（皮尔森英语测试）在许多国家占主导地位，我们看到考雅思的人越来越少——这就是我认为雅思带来这个新政策的原因。”



巴比什·什雷斯塔（Bhabish Shrestha），澳大利亚非居民尼泊尔人协会学生咨询委员会的副负责人。 Credit: Supplied 巴比什·什雷斯塔（Bhabish Shrestha）是澳大利亚非居民尼泊尔人协会学生咨询委员会的副负责人，该协会代表着居住在世界各地的非居民尼泊尔人的最高机构。





他说，这项新的雅思政策对于那些由于无法在理想时间预约考试而不得不滞后其教育和移民目标的人来说是一个“游戏规则的改变”。





“目前，国际教育和移民在澳大利亚正在蓬勃发展。由于英语测试的需求量很大，有时人们必须等待几个月才能预约测试，”他告诉SBS尼泊尔语频道。



只因为英语水平的要求，他们无法在教育机构中注册最近的入学，必须再等六个月才能重新注册入学。

“因此，能够只重考一科可能会减轻这个问题，”什雷斯塔说。





对于雅思老师本·加特拉克尔（Ben Gartlacher）来说，未来的考生必须寻求合法的建议。





“继续学习！基本上就是这样，听取好的意见，”他说。





“网上有很多信息和成千上万种声音，但往往很多都是错误的，不准确的。因此，寻求准确的意见是很重要的。”





迪安霍夫说，澳大利亚IDP正计划很快在其他国家推出单科重考政策。





我们鼓励应试者访问内政部网站，了解哪些签证子类别接受雅思的单科重考。





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