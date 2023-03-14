COVID-19限制放松 中国正式对海外访客重新开放

要点 中国在2022年底逐步摆脱严格的新冠疫情遏制政策；

将恢复对乘坐邮轮旅行的游客进行的免签政策；

北京在12月底宣布，入境旅客将不再需要隔离检疫。

中国驻华盛顿大使馆表示，自周三起，中国将再次开始向海外人士发放签证，这极大地放宽了自新冠疫情爆发以来严格的旅行限制。





因北京逐步打破了几个月前对新冠疫情“清零战略”的坚持，此举标志着中国向外界重新开放。





大使馆于周一发布通知表明，除了审查和批准的最新旅行文件外，持有2020年3月28日之前签发的，至今仍然有效的签证也将继续被允许入境中国。





该通知称，最新政策将对乘坐邮轮抵达上海的旅客，以及来自香港、澳门和东盟地区的部分旅行社免签。



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根据联合国世界旅行组织的数据，在新冠疫情导致中国与世界其他国家隔绝之前，中国在2019年接待了6570万名国际旅客。





虽然其他多数国家在早些时候已全面重新开放经济并欢迎国际旅客，但中国直到2022年底才逐步摆脱严格的新冠遏制政策。政策放开前，中国各地区爆发了罕见的反对习近平主席下的新冠疫情“清零政策”。





11月下旬的这些针对疫情封控的抗议延伸至要求更多政治自由，一些民众甚至要求习近平辞职。这也成为自1989年被军方镇压的民主起义以来，范围最广的反对共产主义统治的抗议运动。



12月初，中国当局结束了大规模的检测、封锁和长期隔离的制度——但突然放开的管制导致了新冠病例的激增。





北京在12月下旬宣布，自1月8日起入境中国的旅客将不再需要隔离，但是对外国人仍然保持严格的签证限制。





当时，北京表示要将：“根据......疫情，科学动态地调整外国人访华的签证政策。”





随后，当局恢复签发“旅游”或“海外探亲”的中国护照。



随着新年前后中国新冠病例的激增，一些国家，尤其是日本和韩国，重新对中国游客实施入境限制，北京方面也随即发布了自己的限制措施，形势针锋相对。





但随着中国病例的减少，双方随后放宽了这些限制措施。





宣布"中国将恢复向海外人士发放签证"的公告是在一场于北京结束的重大会议中宣布的，会议期间习近平被确认连任第三任中国国家主席，他亲密的盟友李强为总理。





李强在周一表示，实现全国约5%的经济增长并非易事。





由于经济在严格的新冠政策和房地产危机的双重影响下分外紧张，中国去年仅实现了3%的增长率，远低于其计划增长5.5个百分点的目标。



