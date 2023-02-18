中国官员自新冠疫情爆发后首次访问台湾

一批中国官员已经抵达台湾，这是新冠疫情开始三年来中国官员首次访问台湾。

Liu Xiaodong, head of the delegation of Chinese officials visiting Taiwan, walks out of the arrival hall at at Taipei Songshan Airport in Taipei

Liu Xiaodong, deputy head of the Shanghai office of China's Taiwan Affairs Office and head of the delegation of Chinese officials visiting Taiwan, walks out of the arrival hall at Taipei Songshan Airport in Taipei, Taiwan February 18, 2023. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins Credit: CARLOS GARCIA RAWLINS/REUTERS

中国官员此次访台是应台北市政府的邀请，前去参加一个文化活动，即台北元宵节。

但这次访问正值台湾海峡两岸军事紧张局势飙升之际。

中国继续在台湾附近开展军事活动，中国空军喷气式飞机几乎每天都会飞越台湾海峡中线，这条中线以前曾是一个非正式的屏障。

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Published 19 February 2023 at 10:00am
Source: SBS