中国官员自新冠疫情爆发后首次访问台湾

中国官员此次访台是应台北市政府的邀请，前去参加一个文化活动，即台北元宵节。
但这次访问正值台湾海峡两岸军事紧张局势飙升之际。
中国继续在台湾附近开展军事活动，中国空军喷气式飞机几乎每天都会飞越台湾海峡中线，这条中线以前曾是一个非正式的屏障。
欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。
Liu Xiaodong, deputy head of the Shanghai office of China's Taiwan Affairs Office and head of the delegation of Chinese officials visiting Taiwan, walks out of the arrival hall at Taipei Songshan Airport in Taipei, Taiwan February 18, 2023. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins Credit: CARLOS GARCIA RAWLINS/REUTERS