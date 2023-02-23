“不停填写表格”：澳洲内政部长称移民系统过于复杂 呼吁大规模改革

要点： 澳大利亚内政部长欧妮尔（Clare O'Neil） 呼吁重新思考本国的移民系统；

她警告，“永久临时”的限制情况正损害移民和经济；

欧妮尔说，国际学生、技术工人应该更容易来到澳大利亚和留下来。

澳大利亚内政部长欧妮尔表示，澳大利亚必须摆脱“永久临时”的移民，并抓住现在国内外技术人才所提供的机会。





欧妮尔呼吁对澳大利亚的移民系统进行全面改革，使技术移民更容易来到澳大利亚以填补劳动力短缺，并让有才能的国际学生长期留在澳大利亚。





周三，在澳大利亚金融峰会上发表讲话时，欧妮尔警告，修补澳大利亚的移民系统是一个“五年计划”，称工党正在处理联盟党留下的“烂摊子”。





她将澳大利亚在全球人才争夺赛中的位置喻为“出现在起跑区，脚踝上系着铅块”，移民系统过于复杂和严格。





她说：“（移民系统）破烂了。它（不具）策略性。它复杂、昂贵且运作缓慢。它没有为企业、移民或澳大利亚的国民提供服务。”



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澳大利亚对临时工作者的依赖程度如何？

欧妮尔形容企业对临时工作者的依赖令企业“错失了巨大的机会”。





她批评前联盟党政府时期的临时移民人数快速扩大，而技术永久移民的吸纳量却相对地停滞。





她称，对临时移民的“惊人的方向变化”，带来了巨大的社会和经济成本，但这是由于“疏忽”而不是因为通过适当的政策辩论而发生的。



A number of industries are facing a skills shortage. Source: AAP, Getty 澳大利亚的临时移民人数，不包括访客和过境签证，已从工党上次执政时（2007 年）的约 100 万跃升至如今的 190 万。她说，而澳大利亚的技术移民人数却保持大致相同，每年三万人。





她说：“现在对于低技能的临时移民来说，来澳大利亚相对容易，但对于高技能的永久移民来说，来到这里就困难、缓慢，而且不是特别有吸引力。我们的系统倒退了。”



政府的重点关注

欧妮尔称国际学生是“尚未开发的巨大红利”，但警告说许多人在毕业后“实际上被迫离开”。



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她说，在留下来的人中，约有四成最终从事的是技术水平低于他们应有技能的工作，部分原因是澳大利亚缺乏一个将他们融入更广泛劳动力的系统。





她提到布莱恩·施密特（Brian Schmidt），一位获得诺贝尔奖的美国物理学家，他于 1994 年移居澳大利亚，后来成为澳大利亚国立大学的校长。



移民率反弹 但新冠影响仍在

欧妮尔说：“施密特的签证在四天内处理完毕。今天如果这位才华横溢的年轻天文物理学家（要来澳大利亚），根据签证类别，可能需要等待一年并预付数千澳元，这对澳大利亚来说是多么大的损失。”





加快对海外学历的认可也被提上日程。





欧妮尔说，尽管全国护士“极度短缺”，但签证制度让合格的外国人可能需要支付高达两万澳元并等待 35 个月才能让这些资格得到认可。





她说：“目前，这只会让澳大利亚成为我们想要和需要的工作者眼中‘没有吸引力的目的地’。”



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临时移民有什么影响？

欧妮尔表示，工党正在寻求结束创造“永久临时”条件的政策。





这些条件使移民无法在澳大利亚扎根，无法投资于他们的教育或获得贷款来创业。





她说：“相反，许多人正在进行卡夫卡式的旅程，不停地填写表格，在不同种类的临时签证中循环往复。这对他们没有好处，对国家也没有好处。”



移民系统审查报告将于今年稍晚公布

新冠大流行加剧许多行业的人手的短缺，从医疗卫生和老年护理，再到遍远农场的工作都是如此。





联盟党和工党都将护老行业的情况描述为上届政府的“危机”。



在 2022 年 5 月大选之前，工党承诺在上任后的 12 个月内，将在澳大利亚的每个老年护理机构中全天候 （24/7） 配备一名合资格的护士。欧妮尔当时承认，这一承诺意味着它将有“仅仅一年多的时间来寻找我们需要的额外护士”。





在去年 9 月工党的就业峰会上，雇主和企业代表呼吁实施扩大永久移民计划，抱怨繁琐的签证要求令人才流向其它国家。





澳大利亚政府还委托机构对移民系统进行大规模审查，审查报告将于今年稍晚公布。它将研究永久移民的“理想规模和构成”，并评估哪些政策变化会使澳大利亚对有技能的外国人更具吸引力。





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