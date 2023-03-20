投票畅谈：新州大选将至 如何填写两张选票？

2023年新南威尔士州大选将于 3月25日（本周六） 举行。





为了让华人社区更全面地了解新州大选的方方面面，提高华人选民的投票参与度和有效率，新南威尔士州族裔社区理事会（Ethnic Communities' Council of NSW）中英双语教员韩文颖将在四期《投票畅谈（VoteTalk）》系列播客中，为大家详细讲解与州选有关的问题。



本期播客中，韩文颖将为大家详细介绍如何填写选票。



一共有几张选票？

韩文颖表示，在本次大选中，选民会收到 两张 待填写的选票。





两张选票尺寸不同，小一些的选票是立法会（也称为下议院）选票，大一些的选票是立法局（也称为上议院）选票。





她说：“一个叫立法会，也就是下议院Legislative Assembly。那张小票是投下议院的。那张大票是为了立法局，也就是上议院Legislative Council（投票）。在票的抬头上是用英文这样写的。”





新州立法局共有42个席位，每位议员在议会中作为全州的代表，任期八年。本次大选中，选民需要通过填写“大票”选出立法局中的半数议员，而立法局中的另一半席位将在2027年的下届州大选中进行选举。



韩女士说：“下议院的人多，那为什么是小票呢？因为（填写）这张小票，你只是要选出你选区里的一位议员。”





“上议院的人少，那为什么是张大票呢？因为上议院任期是8年，但我们选举是4年一次，所以每一次（选举）就是半数的上议院议员4年换一次……这张大票呢，是选州里面所有的（上议院）议员，所以是一张大票。”



如何填写“小票”（立法会选票）？

韩女士介绍到：“比较小的选票上，候选人是你选区里的候选人，你必须至少要填1，一个唯一的1，你有重复的1，这张选票就不正确了。”





“不能打勾、不能打叉，只能填数字。当然你如果喜欢的话，还可以给更多的候选人选，就是依序把你最喜欢的填1，（下一个）喜欢的填2，这样依序填。”



在本次大选中，选民会收到两张待填写的选票，小一些的选票是立法会（也称为下议院）选票。 Source: Supplied / NSW Electoral Commission 投票时，选民可以自行决定为几名候选人投票，但是要让选票得到计数，必须为 至少一名 候选人投票。





“你如果是有一个唯一的1，这张票已经算（有效）了。后面你填写几个数字都没关系，有个1的话其实是最重要的，”她表示。





“但是有些人还是喜欢多填。选多选少，由你自己决定。”



如何填写“大票”（立法局选票）？

立法局的选票上有一条横向的粗线条，线条上方是团体的投票方框，线条下方是数列候选人的投票方框（如下图所示）。



在本次大选中，选民会收到两张待填写的选票，大一些的选票是立法局（也称为上议院）选票。 Source: Supplied / NSW Electoral Commission 在线条上方投票，表示选民为该团体的所有候选人投票。





而线条下方的方框列出了按团体分组的候选人以及不属于任何团体的候选人（位于选票的最后一列）。候选人排列在各列中。





在填写立法局选票时，选民 必须选择要在线条上方还是线条下方投票 。





韩女士指出：“那张大票呢，您在拿到的时候就会看到当中有很粗的一根横线，分成上面或者下面。上面是选团体，下面是选候选人。”





“然后这张大票挺有意思，您仔细看就知道这每一个团体的方框下面在他横线下对应的这一列里面是这个团体，俗称就是政党这个政党的所有候选人。”





“然后有很多政党。最后一列是没有团体的，下面有一些人，这些人是不属于任何团体，也就是说不属于任何政党的候选人。”





“你不能两边都填，你只能选择要么填上面，要么填下面。”



1）在线条上方投票





在线条上方投票，代表着选民为该投票方框下方的那一列团体/政党中列出的 所有候选人 投票，投票优先顺序为候选人在选票上的排列次序。





选民必须在选票中的横向粗线条上方，某一团体旁边的投票方框内写下数字1。





“填上面跟（填写）小票一样的，也是填一个唯一的1就对了，不能打叉、不能打勾。然后你也可以给更多的政党填，”韩女士说。





当然，如果选民愿意，可以为更多团体投票，方式是在线条上方第二想投的团体旁边的方框内写下数字2，然后以此类推，写下数字3等等。





2）在线条下方投票





如果选民选择在线条下方投票，就可以按照 自己心目中的优先顺序 分别为候选人投票。





选民必须在最想投的候选人旁边的方框内写下数字1，在第二想投的方框内写下数字2，在第三想投的方框内写下数字3，直至选满15名候选人。





选民可以选择同一团体的候选人、不同团体的候选人、不属于任何团体的候选人，或者综合选择团体内及不属于任何团体的候选人。





韩女士说：“如果你选择填下面，说明你已经知道更多候选人的名字了。你就不需要只填一列里面的，你可以填不同的政党。”



在线条下方投票时，若要选票得到计数，选民必须为至少15名候选人投票，但是如果想要的话，也可以为更多候选人投票。





“要成为一张有效票，你必须从1连续填到15，至少填到15才能成为一张有效票。这15个数字要依序的，不能跳号，不能重复，”她介绍说。





“当然，你还可以16、17这样填下去。”



选票填写注意事项

韩女士反复强调，选民投票前务必要仔细阅读选票上的指导说明。



如果要在线条上方投票，就不能在线条下方的任何方框内填写任何数字；而如果要在线条下方投票，也不能在线条上方的任何方框内填写任何数字。





另外，无论是立法院还是立法局选票，都只能填写数字，不能填写任何其它符号。





除此之外，在选票上涂改也可能导致选票成为“废票”。





韩女士说：“别涂涂改改。（选民可以）然后叫工作人员说‘我这里涂涂改改了’，让他们给你换一张新的选票（重新填写），一个是增加我们的有效票，另一个让那个票代表你的心声。”





以上就是本期《投票畅谈》全部内容。





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