墨尔本抗议活动中出现“可耻”场景 维州政府计划打击新纳粹主义

要点： 维州总检察长抨击上周六抗议活动中的“可耻”场面；

约30名男子反复行纳粹礼，并嘲弄维护跨性别权利的抗议者；

维州政府正在商议如何采取措施，“将纳粹主义毒瘤连根拔除”。

维州议会外，有白人至上主义者对跨性别人士权益倡导者进行嘲弄，维州将探讨打击新纳粹主义的措施。





在上周六的反跨性别权利游行中，约30名来自国家社会主义运动（the National Socialist Movement）的男子沿着斯普林街（Spring Street）游行。





这一团体身着黑衣的成员反复行纳粹礼，并举着侮辱跨性别者的牌子，这导致他们与数百名人员爆发激烈冲突。





去年，维州成为澳大利亚首个禁止公开展示纳粹标志的州。



Police remove a protester during a transgender rights rally, involving opposing neo-Nazi protesters, outside Parliament House in Melbourne on Saturday. Source: AAP / James Ross 维州副州长杰辛塔·艾伦（Jacinta Allan）表示，总检察长杰克琳·西梅斯（Jaclyn Symes）和多元文化事务部部长科林·布鲁克斯（Colin Brooks）正在研究政府可以采取哪些进一步行动来应对上周六的“可耻”场面。





她告诉记者：“政府绝不容忍这种行为，我们将继续努力解决这些可耻行为背后的问题。”





布鲁克斯表示，安德鲁斯政府将审查《种族和宗教宽容法》，“将纳粹注主义毒瘤连根拔除”。





他说：“这项工作很重要，我们将继续寻求解决方案，这是一种真正阴险的仇恨意识形态，我们需要从根本解决问题。”



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“一种新的恐怖主义形式”

维州警察协会秘书韦恩·加特（Wayne Gatt）表示，警察阻止了两个团体之间的冲突，但无力制止新纳粹分子的行为。







他表示，维州将可以禁止行纳粹礼，但那些决意制造愤怒的人会寻找相应的替代行为，这同时引发了一个问题，即政府是否应该全面取缔新纳粹团体。





加特先生告诉墨尔本3AW广播电台：“我们看到极右翼极端主义在全球范围内导致了一种新的恐怖主义形式。“





“这种现象我们在新西兰和世界很多其它地区已经看到了。如果在澳大利亚不加以控制，将产生同样的影响。”



警方逮捕相关人员

斯普林街和周边地区被封锁长达几个小时，包括骑警在内的警力试图将抗议者分开。





共有3人被逮捕。其中，一名22岁的男子涉嫌将一名女警官的头部扣住并将其击倒在地，还有一名23岁的女子涉嫌拍打一名警察的脖子。





两人预计将被指控包括袭警在内的多项罪名。这两名警察没有受伤。





一段发布在社交媒体的逮捕视频显示，一名警察两次用膝盖顶住一名抗议者的背部。





维州警方在一份声明中表示已经注意到该行为，但尚未接到关于逮捕行动的投诉。



Transgender rights supporters outside Parliament House in Melbourne. Source: AAP / James Ross 自由党议员莫伊拉·迪明（Moira Deeming）在游行上被拍到与组织者和英国反跨性别权利活动人士凯莉-杰伊·基恩-明舒尔（Kellie-Jay Keen-Minshull）一起。她表示维州警方让蒙面男子进入缓冲区，这让她感到十分失望。





她在推特（Twitter）上写道：“警察设法阻止了大批跨性别权利活动人士，但却只能让蒙面男子从我们身边经过，他们行可怕的纳粹礼。”





联邦工党议员乔希·伯恩斯（Josh Burns）将其称为“丑陋的联盟”，并表示公然行进并行纳粹礼是不可接受的。





他说：“这是我们考虑是否需要更严厉法律的时候。”





澳大利亚平等组织（Equality Australia）首席执行官安娜·布朗（Anna Brown）在与LGBTQI+、多元文化、女性等团体发布的联合声明中表示，新纳粹和反跨性别意识形态有很多共同之处。





她说：“他们针对弱势少数群体来煽动仇恨和恐惧。”





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