“人造肉”最早将于明年在澳大利亚上架 它是否可以安全食用？

要点： 澳大利亚食品监管机构正在评估悉尼一家生产商提出的首次人造肉申请；

该食品公司表示希望在2030年之前生产数十万吨的人造肉类；

新州农民倡导者组织表示，人们对合成食品的安全性确实存在担忧。

悉尼的一个食品生产商正试图培育足够的肉，以满足数千万人一年的需求，但这里没有动物——相反，科学家正在从细胞中培育出“人造肉”。





但是有一个小问题，在澳大利亚销售基于细胞的肉类产品仍然是非法的，Vow Foods希望改变这种情况，为消费者培育人造鹌鹑肉，这是食品监管机构正在评估的首例人造肉申请。



该公司在提交给澳新食品标准局的申请中说：“Vow公司培育的鹌鹑肉对人类消费是安全的，这一结论是基于全面的安全评估。”





虽然Vow公司位于悉尼，但它的野心是全球性的——这家新成立的公司希望在2030年之前生产数十万吨的人造肉。





Vow公司负责人乔治·佩普（George Peppou）说：“到本十年末，我们希望生产出与澳大利亚牛肉行业相似的数量级，并出口到全球市场。”





那么，为什么是鹌鹑肉呢？佩普说，鹌鹑肉很容易培育，而且味道非常好。





该公司还着眼于海鲜和其它野味。



Vow Foods CEO George Peppou wants to be mass producing cell-based meat by 2030. Source: AAP / Bianca De Marchi “我们不是在制造牛肉、羊肉、猪肉或鸡肉，我们基本上是在发明新的肉类形式，解决动物无法解决的问题，”他说。





“我们还有很长的路要走，直到我们的产量达到中型商业农场的水平，”佩普说。





“我们正在做的事情是如此困难，只有坚定且雄心勃勃才能成功，”这位初创公司的创始人告诉澳联社（AAP）。





但雄心勃勃可能都显得有些轻描淡写了——他计划将产量从目前的每天几十公斤，增加到6月份的每周200公斤。



此举并非无人反对。





新州农民倡导者组织NSW Farmers表示，人们对合成食品的安全性确实存在担忧，因为它经常被吹捧为天然食品的替代品。





该组织政策和宣传负责人安娜贝尔·约翰逊（Annabel Johnson）说：“我们谈论的是什么是真实的——农民种植或养殖出的食物——以及由科学家培育的人工‘替代品’。”





她说：“人们需要知道他们为家人提供的食物是安全的，而农民种植或养殖了几千年的天然食物当然可以安全食用。”





行业机构澳大利亚肉类和牲畜协会（MLA）也对基于细胞和培育的行业有重大保留。



“我认为我们普遍存在的问题是，他们通过诋毁我们的产品来不诚实地推销自己，”MLA负责人杰森·斯特朗（Jason Strong）说。





斯特朗说：“通过批评我们产品的环保资质、营养价值和可持续性，要么没有事实依据，要么是毫无根据的说法。”





佩普说，反对人造肉的部分原因是澳大利亚与农业的深厚文化联系。





“任何新事物往往都会遇到阻力，我们也不例外，”他说。



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“我确信会有反对意见......幸运的是，食品监管机构真的只对食品的风险评估感兴趣——这是否会对人类健康构成风险？”





人造肉制品行业正在全球范围内加速发展。



A woman stands in front of a blackboard explaining the production of so-called in-vitro meat, in Münster, Germany, on 30 July 2020. Source: Getty / Dpa 2020年，新加坡成为第一个允许实验室培育的肉类出售给消费者的国家。





随后在2022年11月，美国食品药品监督管理局（FDA）批准用鸡的活细胞来培育食物，而包括日本在内的其他国家已经表示支持细胞肉。





从8月开始，公众将能够向澳大利亚食品监管机构提交意见，如果获得批准，该人造肉产品可能会在2024年年中上架。





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