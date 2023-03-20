被称有助减肥这种糖尿病治疗药物全球短缺 骗子设骗局获利

近日，奥斯卡颁奖典礼主持人吉米·坎摩尔（Jimmy Kimmel）在他的开场白中开玩笑提到了Ozempic药物，他说：“大家看起来都很棒。我环顾四周时，不禁想知道Ozempic是否适合我。”





Ozempic是一种糖尿病治疗药物，其“帮助减肥”的作用在被好莱坞圈推广后，受欢迎程度迅速飙升。





由于具减重特性，一些医生开始将这种药物“超适应症”使用，为肥胖病人开具处方。



TikTok用户使用“减肥”的标签宣传Ozempic，相关视频已有数百万的浏览量。





巨大的需求造成了这种药物在全球的短缺，澳大利亚市场也未能幸免。





一位使用Ozempic减重的女士表示，在澳大利亚很难买到这种药物，她只好从海外购买。





她告诉The Feed：“这种药物很有效，自2022年10月以来，我已经减掉了12公斤……上周五，我刚刚收到了Ozempic。”





但如今，一些网络骗子正趁机行骗。





澳大利亚药监局（TGA）告诉The Feed，一些骗子正在试图欺骗消费者输入个人或付款信息在线购买并不存在的产品。





药监局表示，正在调查一些网站，这些网站声称销售索马鲁肽（Semaglutide），以Ozempic之名进行交易。它补充道，一些客户购买后并未收到该药物，或者发现收到的实际上是其他药物。





This channel was shared on the UNSW Health and Medicine Facebook page to attempt to sell ozempic to users online. Source: Supplied Ozempic的广告在澳大利亚被禁，TGA建议大家只有在持有效医生处方的情况下才能从药房获得此药物。





药监局表示，一些冒充索马鲁肽的未经批准产品被进口到澳大利亚，并被澳大利亚边境执法局截获。





“药监局实验室目前正检测这些产品，“药监局一位发言人说道。



This online user shows her before and after shots, while encouraging use of Ozempic to lose weight. Source: Supplied

寻求适当建议

专家们警告说，寻求来自可信赖的专业人士的医疗建议非常重要。





澳大利亚糖尿病协会（Diabetes Australia）副教授索夫·阿德里克普洛斯（Sof Adrikopoulos）告诉The Feed，该药物通过影响大脑来降低食欲。





“如果你正在从其它渠道订购或尝试获得药物供应，你不知道它的来源是什么，”他说。



The diabetes drug Ozempic has become popular for its weight-loss properties. Source: Getty / Joel Saget 阿德里克普洛斯副教授表示，这种药物的费用是虚高的，通常获补贴处方药物的价格是30澳元，而在网上售价高达数百澳元。



Associate Professor Sof Andrikopoulos represents Diabetes Australia and is warning consumers to source medication properly Source: Supplied 他说：“我鼓励大家首先到内分泌学专家以及糖尿病教育专家那里问诊，确保这种药物适合他们，然后再去药房购买。”





新南威尔士州一位临床医生Namson Lau博士表示，他的同事们有收到了来路不明的电子邮件和传真，包含向病人提供“通用索马鲁肽”等内容，他们对此不予理会。





Lau博士说：“我们没有理会这些消息，因为根据药监局的建议，这些说法是非法的诈骗行为，应当向他们报告。



Ozempic is being spruiked on Facebook groups as a weight loss treatment. Source: Supplied

Ozempic药品短缺影响糖尿病患者

58岁的伊冯娜（Yvonne Appleby）患有2型糖尿病，她认为这种药物短缺是“相当可怕的”。





“我停服这种药太久了，再度服药需要一段时间来适应，”她说。





她表示不想在网上订购Ozempic。





“患有2型糖尿病的人很需要这种药物，他们会想尽办法购买该药。”



Yvonne Appleby takes Ozempic to treat her type two diabetes. Source: Supplied 为了确保糖尿病患者获得优先考虑，药监局鼓励医生在获得更多药物供应之前不要为减肥消费者开具Ozempic的处方。



“社交媒体是头怪兽”

新南威尔士大学商学院的加格教授（Nitika Garg）研究消费者行为。她认为，减重困难人群在互联网上很容易成为目标人群。



Consumer behaviour expert Professor Nitika Garg studies how customers act. Source: Supplied “如果你发现有一种神奇药丸可以帮助解决减肥的问题，同时你看到很多网红谈论相关话题，一些名人也在使用它，那么就很容易屏蔽掉切实的建议，”加格教授说。





“在这些骗局中，一些消费者根本没有收到药物，但是那些实际使用药物的消费者，他们又是如何得到药物的呢？”她问道。



“整个发生在Tik Tok的现象：社交媒体对Ozempic的背书以及这种药物的短缺问题，就像是一场完美的风暴（带来糟糕的情况），”加格教授说道。





她表示，需要采取积极的措施来防止消费者在网络上出现更多的医疗问题。





“社交媒体是一头怪兽，这种情况会再次发生在其他产品上，因此我们需要走在趋势得前面做好应对，”她说。





药监局表示，目前已恢复Ozempic的限量供应，并预计将在未来几周内恢复正常。





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