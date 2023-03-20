瑞银收购瑞士信贷 作为结束危机的历史性交易

瑞士银行业巨头瑞银集团（UBS）将为拥有167年历史的瑞士信贷（Credit Suisse）支付30亿瑞士法郎（48亿澳元），并承担高达54亿澳元的损失，这项交易得到了瑞士大规模担保的支持，预计将于2023年底完成。





这是一项由政府促成的历史性交易，旨在遏制已开始在全球金融市场蔓延的信任危机。





这笔全股份交易包括广泛的政府担保和流动性规定，其价格还不到周五收盘时瑞士信贷价值74亿法郎的一半。





瑞士国家银行正在向瑞银提供1000亿法郎的流动性援助，而政府则为瑞银接管的资产的潜在损失提供90亿法郎的担保。监管机构Finma表示，大约160亿法郎的瑞信债券将变得毫无价值，以确保私人投资者帮助承担成本。





该计划是在周末匆忙安排的危机谈判中达成的，旨在解决客户外流以及过去一周在美国小型贷款机构倒闭后瑞士信贷的股票和债券出现大规模溃败的问题。瑞士央行在本周中提供的流动性支持未能结束一场市场大戏，这场大戏有可能使交易方逃离，并对更广泛的行业产生潜在影响。





在周日晚些时候宣布这一消息后不久，美国联邦储备委员会、欧洲中央银行和其他主要央行纷纷发表声明，以安抚因本月初美国两家地区性银行倒闭而引发的银行业危机而受到冲击的市场。





标准普尔500指数和纳斯达克指数期货各上涨0.4%，均回吐此前的一些涨幅。新西兰开盘时下跌，澳大利亚股票（.AXJO）开盘时下跌0.5%。避险的美元对英镑和欧元汇率下跌，但对日元汇率上涨。





动性，这是自大流行高峰期以来从未见过的全球反应。欧洲央行誓要在需要时用贷款支持欧元区的银行，并补充说瑞士对瑞士信贷的救援，对恢复市场平静”很有帮助“。





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