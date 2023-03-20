极右翼集会后 维州禁止纳粹礼

现在，在公共场合展示纳粹标志是一种刑事犯罪，那些展示该标志的人将面临最高达22,000澳元的处罚、12个月的监禁或两者兼有。





周六，发生在议会大厦的极右翼抗议活动之后，总检察长赛姆斯（Jacyln Symes）证实，维州将加强其反仇恨法（anti-vilification laws）。





周六，国家社会主义运动（National Socialist Movement）的约30名成员在墨尔本CBD沿着Spring街进行反跨性别者游行。





他们手举反跨性别者的标语，英国反变性活动家凯-利杰·基恩-明沙尔（Kellie-Jay Keen-Minshull）向人群发表了讲话。





反跨性别组织与其他数百名支持跨性别者权利的集会者发生冲突。





包括骑警在内的警察努力将这两个群体分开。





“我们在周末看到的行为是可耻和懦弱的。”维州的最高立法者在一份声明中说。





赛姆斯将这种行为描述为可耻和懦弱，指出行纳粹礼被用来煽动仇恨。





她说，扩大后的立法将确保维多利亚人感到安全、欢迎和包容。





“我们将仔细研究如何做到这一点，并与各种团体进行深思熟虑的磋商，在我们开展这项工作时，将对这项立法的细节有更多的发言权。” 赛姆斯在声明中表示。





反对党领袖约翰·佩苏托（John Pesutto）说，如果政府采取行动禁止纳粹敬礼，反对党将与政府进行建设性合作。





周一他对ABC新闻breakfast节目表示：“我们支持言论自由，但每个理智的人都会知道，言论自由必须有一些限制。”





“从事煽动仇恨和暴力的行动和姿态的人，在我们国家永远不会被接受。”





反诽谤委员会主席德维尔·阿布拉莫维奇（Dvir Abramovich）对禁令表示欢迎，称一个可怕的错误已经得到纠正。





“对于极端主义的疾病，没有完美的治疗方法，但这项法律是第一个良好的步骤。”他在一份声明中说。





去年12月，维州成为第一个禁止纳粹万字符号的州。





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