多项Centrelink福利金今日增加

领取Centrelink福利的澳大利亚人将在今天感受到轻微的缓解。3月的指数化在许多款项中生效。





这些增长保持了福利金的实际价值，但它们并没有增加依赖福利金家庭的真正购买力。





所有增加福利金大约上涨3.7%，与过去一年稳步上升的消费者价格指数（CPI）保持一致。





本次因指数化而产生变化的福利金涉及：





养老金（Age pension）



奖学金 （Age pension）



残疾支持养老金 （Disability support pension）



照顾者付款 （Carer payment）



求职者 （JobSeeker）



养育费（单亲）（Parenting payment (single parent)）





联邦社会服务部长阿曼达·里什沃思（Amanda Rishworth）表示，这些增长是“该系统的一个重要部分，帮助那些最艰难的人”。





“澳大利亚的社会保障体系的存在是为了支持我们最脆弱的公民，我们知道他们正在感受到压力。”她说。





“指数化是我们社会保障体系的一个支柱，我们希望有更多的钱进入澳大利亚人的口袋，以便他们能够更好地负担必需品。”





但是，澳大利亚社会服务委员会（ACOSS）表示，这些指数化的增长并没有解决收入支持的不足，特别是对领取JobSeeker的人来说。





60岁以下的人，JobSeeker费率每天增加1.77澳元，让这笔费用从每天约47.75澳元增加到49.50澳元。





这比最低工资低57%，比年龄退休金低34%。





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