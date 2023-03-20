澳大利亚工作场所是否应该取消COVID接种疫苗的要求？

要点： 新州州长说COVID-19疫苗并不能阻止传播；

有医学专家表示，应该取消强制疫苗接种规定；

澳医学协会主席支持对医生施行COVID-19疫苗要求。

前医护人员劳拉（化名）说，两年前她因个人原因拒绝接种COVID-19疫苗而被留职停薪，并最终被解雇。





劳拉是唯一养家糊口的人，她不得不打零工、变卖财物，并挖空心思存钱以维持家庭生计。





“我没钱给我的孩子上游泳课或看儿科医生。这些强制规定本不应该存在。这关系到一个人的生计。这不是一件小事，”劳拉告诉SBS。





“现在公开的信息是疫苗不能阻止传播或感染。那么为什么像我这样的人，会因为当时从未被证实的事情受到如此严厉的惩罚？”她问道。



新州州长佩罗提（Dominic Perrottet）最近的一次采访重新点燃了围绕强制疫苗令的辩论。





佩罗提告诉 2GB电台 ：“没有证据表明疫苗可以阻止传播。”



疫苗能阻止传播吗？

澳大利亚医学协会（AMA）主席史蒂夫·罗布森（Steve Robson）教授说，疫苗不能阻止传播的说法是不正确的。





罗布森教授告诉SBS：“如果一个接种疫苗的人感染了COVID-19，他们将COVID-19传染给其他亲密接触者的可能性仍然低于他们根本没有接种疫苗的情况。”





罗布森教授分享了2002年8月26日发表在《自然》杂志上的一项研究，证明COVID疫苗和先前感染可以减少Omicron的传播风险。





但同一研究指出，“疫苗在减少Omicron传播方面的好处并不持久”。



On 1 March 2023, Coles joined other Australian employers in dropping their COVID-19 vaccination requirement for its team members at stores, distribution centres and other sites. Source: AAP / JAMES GOURLEY/AAPIMAGE 堪培拉医院的传染病医生和微生物学家彼得·科利尼翁（Peter Collignon）教授认为，疫苗可以减少传播。





“但没有我们许多人预期的那么多，”科利尼翁教授说。





“这主要是一个问题，因为Delta和Omicron变种已经扩散，它们能够更好地逃避疫苗的影响。”



它们（疫苗）仍然可以预防大约30%的轻度感染，但只能维持几个月。 彼得·科利尼翁教授

迪肯大学流行病学主席凯瑟琳·贝内特（Catherine Bennett）教授说，针对较新变种的最新疫苗没有详细的传播研究。





“但我们知道，当Delta出现时，原始疫苗防止继续传播的有效性被降低了，”贝内特教授说。





“英国的最新数据显示，在接种加强针后的两到三个月内，至少在减少感染风险方面有短期效果。”



其他工作单位是否应该取消疫苗接种要求？

一些私营公司、紧急服务机构、老年护理和残障人士护理机构以及医疗机构以工作场所健康和安全法为由，坚持要求其员工及时接种疫苗。



在这个阶段，鉴于疫苗在阻止或减少传播方面的表现不佳，我们不应该再有强制规定。 科利尼翁教授

“更重要的是确保所有老年护理机构内的长者居民都接种疫苗和加强针。这是减少COVID死亡的主要措施，”科利尼翁教授说。





“对年轻员工疫苗规定的强调是错误的。重点需要放在老年人身上，特别是那些在老年护理设施中的老年人，”他补充说。



然而，AMA的主席罗布森教授持不同观点。





罗布森教授说，澳大利亚卫生部门规定，与病人或病人样本有身体接触的医护人员必须接种流感和乙肝疫苗。





他说：“这既保护了病人，也保护了工作场所中的医护人员。”





“接受老年护理和残障护理的患者往往非常脆弱。出于这些原因，我们支持照顾病人的医生不仅要接种COVID疫苗，还要接种其它传染病疫苗。”



贝内特教授说，每个环境都需要评估其传播风险。





她说：“工作场所传播的风险越高，制定一些有助于管理该风险的规则就越合适。”





“像医疗保健这样的高风险环境已经对流感疫苗有了要求，对COVID也有类似的要求，这是合理的。”



政府的立场如何？

澳大利亚卫生和老年护理部表示强烈支持免疫接种，但政府对COVID-19疫苗接种的立场是，它是自愿的。





“澳大利亚政府不对任何疫苗强制规定负责，”该部门在一份声明中告诉SBS。





卫生部补充说：“各州和领地的公共卫生令可以为某些职业设定强制性的疫苗接种要求，以及适用的有限豁免。”





新州卫生厅拒绝置评，称这是州政府的事情，而维州卫生厅表示，应由各个工作单位制定自己的疫苗接种政策。



医护人员的回归

医护人员劳拉“仍旧举棋不定”，如果她的工作单位取消了疫苗要求，她是否会回到原来的岗位。





“工作环境变得更糟了。 我不确定我是否还想成为这个不公平地对待我和我的朋友的系统的一部分，”她说。





AMA主席罗布森教授说，大多数离开该医疗系统的医护人员与疫苗规定无关。



据我们了解，例如在新州，只有0.6%的医护人员是由于接种疫苗的要求而离开的。 AMA主席史蒂夫·罗布森

“主要问题是压力、缺乏对医护人员的支持、恶劣的工作条件和薪酬等问题。”





罗布森教授补充说：“我们认为，取消疫苗要求不太可能极大地促进医疗保健队伍的发展——事实上，这可能会让一些医护人员感到担忧，以至于他们可能会离开该系统。”



贝内特教授说，如果取消COVID疫苗强制接种规定，医护工作者们可能会回到那些没有其它疫苗接种要求的工作环境，比如流感。





她说：“但是可能会有一些人不愿意回到一线岗位。因为如果出现造成更大健康风险的新病毒变种，难保强制疫苗令不会再度回归。”





科利尼翁教授说，任何医护工作者回到系统中都将有利于人员短缺的地区。





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