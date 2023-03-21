南澳安乐死合法化六周以来 有多少人行使了该法律赋予自己的权利？

要点： 新法律于六周前开始实施；

该州议会在超过25年的时间里，共进行了17次尝试，才使该法案通过；

患者需要分别提出三次请求，包括一次书面请求。

当局证实，已有六个人行使了南澳大利亚州新的安乐死法律赋予他们的权利，选择结束了自己的生命。





在超过25年的时间里，南澳州议会曾17次尝试通过立法。这一新法律于六周前开始实施。





南澳州卫生当局周二报告说，此后有32人提出了初步请求，作为安乐死过程的一部分。



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在这些人中，有11人已经获得了许可，允许他们获得必要的药物。





南澳卫生厅表示，至少有六人在被注射或自行注射药物后死亡。





安乐死系统包括一项规定，希望安乐死的人士必须在南澳州居住至少12个月。





必须确认患者的最终诊断和预期寿命少于6个月，或神经退行性疾病患者的预期寿命少于12个月，患者才能获准进行安乐死程序。



法律还要求患者证明他们有决策能力，有能力作出知情同意，并需要接受两名独立医生的评估。





他们的请求必须得到独立证人的证实，并且正经历着无法忍受、无法缓解的痛苦。





患者将被要求分别提出三次请求，包括一个书面请求。





南澳卫生厅还证实，到目前为止，有44名医生完成了强制性的自愿安乐死培训，另有54名医生已经注册该培训。





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